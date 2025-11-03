秋に行きたいと思う「京都府の絶景スポット」ランキング！ 2位「嵐山・渡月橋」を抑えた1位は？【2025年調査】
紅葉が色づき始め、澄んだ空気が心地よい季節。週末の小旅行やドライブにぴったりなこの時期、自然の美しさを存分に感じられる絶景スポットを訪れたくなりますよね。思わず写真に収めたくなるような絶景の数々。そんな秋の魅力を満喫できる場所を求めて、多くの人が注目しているのはどこなのでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年10月21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、秋に行きたいと思う「京都府の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【13位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「歴史的な建築と合うから」（20代女性／東京都）、「渡月橋を中心に、カエデやモミジが色づいた山々と川のコントラストが美しく、秋ならではの風景が広がります」（50代男性／神奈川県）、「食べ歩きしながら、紅葉が楽しめたりするので選びました」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「京都らしい風情の中で秋を全身で感じられるからです。赤やオレンジ、黄色に染まった木々が歴史あるお寺の建物と重なり合う光景は、写真や映像では伝わらない美しさがあると思います」（20代女性／群馬県）、「秋の清水寺は、燃えるような紅葉と歴史ある建物の組み合わせが特に魅力的で、京都を代表する紅葉スポットとして、毎年多くの人々が訪れるからです」（60代男性／愛知県）、「秋になると紅葉が美しく、歴史的な建物と自然が調和した風景が楽しめるから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位:嵐山・渡月橋(京都市右京区)/39票桂川に架かる渡月橋とその背後に広がる嵐山の景観は、京都を代表する風光明媚なスポットです。特に秋は、嵐山の山全体がモミジやカエデで赤や黄色に染まり、水面に映る紅葉が美しいコントラストを生み出します。橋の上からの眺めや、周辺の竹林の道も人気の高い散策路です。
1位:清水寺(京都市東山区)/109票「清水の舞台」で知られる、世界遺産にも登録されている歴史ある寺院です。舞台からは京都市内を一望でき、特に秋の紅葉シーズンには、色づいた木々に囲まれた本堂と、錦雲渓(きんうんけい)の谷間に広がる紅葉の絶景が多くの人を魅了します。夜間の特別拝観では、ライトアップされた幻想的な紅葉を楽しめます。
