みなみかわ、“名車”購入を撤回「『ちょっと小さいな』と思ったわけ」 新たな”愛車”候補見て購入即決
お笑い芸人のみなみかわ（43）が、3日までに更新された自身のYouTubeチャンネルに出演。先日明かしていた“名車購入”を撤回した。
【動画】“名車”が続々登場…みなみかわ、“愛車”購入の一部始終
みなみかわは先日、お笑いコンビ・ウエストランドの河本太（41）とともに出演したお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）のYouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」に出演。井戸田が懇意にしているバイク店を訪れ、ヤマハ『SR400』の購入を決断。今後、色も含めカスタムの詳細、金額を詰めていくと報告していた。
この日の動画では、「『SR400』を買うという気持ちになっていたんですけど…」と話だし、「『SR』めっちゃくちゃかっこいいんだけど、河本が撮ってくれた乗ってる写真を見たときに『ちょっと小さいな』と思ったわけ」と告白。「そのうえでカワサキ『W650』もありなんじゃないかと」と言うと、河本は「いやいや、ありどころか…僕はずっとおすすめしてましたよ。乗っているあの姿を見たときに『みなみかわさんの体は絶対こっちだと。ただ大型（の免許）取るとか問題もあるので、強くは言えなかったんですけど」と伝え、今回は井戸田抜きで、再び販売店を訪れた。
販売店のスタッフにみなみかわは「ダブロク（W650）の気持ちになってます」と伝えると、スタッフも「僕も当初から『W650』押しだったので、サイズ的にはダブロクが合うんじゃないかな」と告白。みなみかわも「（試乗で）並走した時に、かっこいい」と思ったことを伝えた。
みなみかわは「僕、無知なので」と、『W650』をみながら、キャブレターとインジェクションの違いから丁寧に説明してもらい、「『W650』のキャブ車の方がカスタムしやすい」と金言を受けた。
その後、スタッフがおすすめだというヤマハ『XS650』というバイクも見ることに。アメリカやヨーロッパでも人気の旧車である同車を「これをベースにカスタムしていくのもあり」「ダブロクももちろんいいですけど、これだとより“通”」と勧められるとみなみかわは、まんざらでもないリアクション。「こんな選択肢が出てくると思わなかった」と悩むと、河本は「旧車の方がいいと思います」と『XS650』を勧めた。
みなみかわは「大型です」「『SR』はいったん白紙にさせていただいて」といい、「『W650』で1回やらせていただいて…」「『XS』はハードル高い。こんなにわかってないのに、生意気だなと。79年式乗れる度量はないぞと」と決断。「『W650』にします」と伝えた。
