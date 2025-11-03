¥¢¥¹¥Ñ¥é¥Þ¥óÃæÛê·ò°ì¤¬15Ç¯Á°¤ÎºÊ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡11·î24Æü¤Ë¤Ï´ÔÎñ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
µÈËÜ¿·´î·à¤ÎÃæÛê·ò°ì¡Ê60¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£15Ç¯Á°¤Ë·ëº§ÈäÏª±ã¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ÎºÊ¡¦½©ÅÄµ×Èþ»Ò¡Ê50¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
ÃæÛê¤ÏµÈËÜ¿·´î·à¤Î¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿½©ÅÄ¤È15Ç¯1·î¤ËÆþÀÒ¡£Æ±3·î¤ËÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡ÊNGK¡Ë¤ÇÈäÏª±ã¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤ÏÆâ¾ì¾¡Â§¡¢ÄÔËÜÌÐÍº¡¢¾®äØÀéË¡¢ÀîÈªÂÙ»Ë¤é¿·´î·à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¸¤á¡¢·Ë»°»Þ¡¢ºäÅÄÍøÉ×¤é¤â¶î¤±¤Ä¤±ÂçÀ¹¶·¡£½ª±éÍ½Äê»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖNGK¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ë¤Æ·ëº§ÈäÏª±ã¤·¤Æ¤«¤é15Ç¯¡ª¡¡Æ±¤¸NGK¤Ë¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉ×ÉØ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¡¡³§ÍÍ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿æÈÓ´ï¡ª¡×¤È¡¢11·î24Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê½Ë¡ª´ÔÎñ¡ª60Ç¯Êª¤Î¥¢¥¹¥Ñ¥é¼ý³Ïº×¡Á¥¢¥¹¥Ñ¥é¥Þ¥ó60¡¡ºÊµ×Èþ»Ò50¡Ë¹ðÃÎ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£