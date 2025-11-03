水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　11月3日〜9日の運勢

【2025年11月3日〜9日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢内なる情熱で突き進んで！美容・健康のケアも運気を安定

あなたの中にある情熱が照らし出され、“今の自分”を超えていく力が湧いてきます。目標に向かってまっすぐに突き進み、確かな自信につなげましょう。特に、6日は自分を信じ、しなやかに前へ‼ また、心と体のメンテナンスにも最適な時期です。特に美容と健康のケアをていねいに行うと、さらに運気が安定します。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢協力することが運を呼ぶ。周囲のサポートを味方に、流れに乗って

だれかとがんばった成果をわかち合うことで、新たな展開が生まれます。やりたいことも明確になり、行動に移しやすくなるでしょう。スムーズな流れに乗るために大切なのは柔軟な対応力。マイルールは取り払い、こだわりも少なめに。7日はまわりのサポートを味方に、思いきって行動。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢あせらず着実に進もう。現実的＆具体的な行動が成果につながる

真剣になるべきことにしっかり向き合えば、意外な味方が現れて物事がスムーズに進みそう。あなたの粘り強さがいきるときなので、あせらず現実的＆具体的に動いていくことで、形にできることも増えていくでしょう。5日の満月は細部までていねいに確認を。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢勝負の流れに乗って！一歩踏み出せば、想像以上に遠くまで行ける

“腕の見せどころ”的なタイミングなので、何事も遠慮せず、全力でぶつかっていきましょう。小さな一歩が大きな流れを生み出し、勢いに乗れば、どこまでも進んでいけるはず。9日はあなたの心遣いがしっかり届く日。ていねいさと大胆さ、どちらもいかして。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢これまでの経験が追い風に。落ち着いて、ひとつずつていねいに

積み重ねてきた努力が実を結び始め、手ごたえを感じられそう。初めてのことにも慣れた感覚で取り組めて、過去の経験も思わぬ形で力を貸してくれるでしょう。少し強気な提案や意見も通りやすいかも。7日は気心知れた仲間とリラックスして、楽しい時間を。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢迷いながらも前進！気になることが多いほど可能性が広がる

あれもこれも気になって、迷いがち。でもその中に、大きな成果につながるヒントが隠れています。これまでにためていた力、知識、情報を生かして、いい選択へとつなげていきましょう。8日は学びと判断力が開運のカギ。“考えること”を楽しんで。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢先を見越した動きを。準備と誠実な言葉が運気の流れを整える

物事が収まるべき場所へと着地していくような、流れのよさを感じられるでしょう。少し先を見越した“仕込み”は、今のうちにしておくと後々スムーズに。ひそかに準備してきたことが思いがけず役立つ場面も。9日は、素直な気持ちを言葉にすると、いくつかの問題が解決する予感。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢偶然が味方してくれる！軽やかな一歩が次の計画につながる

あなたのひと言が新たな動きを生み出しそうです。今週は流れに身をまかせるくらいの柔軟さが運を引き寄せるポイント。計画通りよりも、思いつきや偶然の展開がうまくハマるので、直感を信じ、軽やかに進んで。3日は「おもしろい」と感じた何かがきっかけで、次の計画が動き出しそう。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢有言実行！行動したぶんだけチャンスも増える

のびのびと動ける運気です。有言実行の力が発揮され、大きなことにも自然と手が伸ばせるでしょう。落ち着いてじっくり取り組めるので、気になっていたことにもようやく決着がつきそう。実務的な処理や手続きは、今のうちに済ませておくと安心。動けば動くほど、さまざまな流れが整っていくでしょう。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢ポジティブな流れに乗って前へ！準備してきたことが力に

陽気なエネルギーが満ち、前向きにさまざまなことにチャレンジ。これまでに準備してきたことや経験がいかされ、次の展開へとつながっていきます。あなたが一歩前に出ることで、みんながついてきてくれる楽しい時間も過ごせそう。5日の満月は、アイディアや計画が次々と湧き出てくるラッキーデー。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

