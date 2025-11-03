元セクシー女優でインフルエンサーのタレント三上悠亜（32）が3日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。「2026年カレンダー発売します」と報告し、撮影時のオフショットを投稿した。

「来年度も壁掛けカレンダーと卓上カレンダーの2種類発売させていただきます（この写真たちは壁掛けのオフショット）」とつづった。

ピンク色の透け透け衣装をまとっただけの衝撃的ショットは、大きく開いた脇下部分からバストが今にも見えそうなカット。ツインテールヘアでキッチンに座り込みピースサインで上目遣いする写真や、大胆に胸元を露出したバレリーナの衣装なども披露した。

さらに「発売記念イベント開催も決定しました ぜひ会いに来てね」と12月6日に都内でイベントを開催することも明かした。

ファンやフォロワーからも「宇宙1可愛すぎる」「美しくて魅力的」「ほらほら〜かわいい〜」「横乳！！！」「出ちゃう出ちゃう」「ヤバいでしょ（笑）」などのコメントが寄せられた。

三上は名古屋市出身。07年にAKB48の5期生オーディション合格も辞退。09年には第2期SKE48追加オーディションに合格した。14年に卒業。15年にセクシー女優デビューし、23年に引退。22年に個人事務所を設立し、現在はアパレルブランド「MISTREASS（ミストレアス）」やヘアケアブランド「Misshelly（ミスシェリー）」のプロデューサーを務めるなど、多岐にわたる活躍をしている。X（旧ツイッター）のフォロワー数880万超は世界の女性の中でも上位。YouTube「ゆあちゃんねる！」も人気で、SNS総フォロワー数は1800万超を誇る。