新たに追加された“浮気チェック項目”！LINEや写真で見つからない…意外な場所に驚き

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

10月30日（木）に放送された同番組では、地獄の恋愛エピソードから発覚した“新たな浮気チェック項目”にMC陣が衝撃を受ける場面があった。

【写真】ギャル男彼氏の携帯から浮気の証拠を発見した24歳女性

今回の街頭インタビューでは、24歳モデルの女性から「平成のギャル男彼氏の浮気音声」という過去の恋愛エピソードが飛び出した。

元カレは遊漁船の船長で、見た目は“平成の化石”のようなギャル男。そんな彼の浮気が発覚したきっかけがスマホに入っていた録音データだったという。

そこには別の女性との浮気行為中の音声があり――。

そんな衝撃のVTRを見ていたスタジオでは、RIHOが「また浮気チェックの見る項目が増えますね」とコメント。これまでも番組では、浮気疑惑のある恋人の部屋で“見るべきポイント”などが話題に上がっていた。

稲田とぺえも「録音なんや…」「ボイスメモのところにあるってこと？」と驚きつつ、恋人の浮気が発覚する定番の“LINE”や“写真”ではない新たなポイントに、「そこだけじゃ見つからない部分だもんね」と納得した。

そんななか、稲田は「私、すべての漫才を録音してる」「だからその録音聞かれるのもまず嫌と思って…」と自身の舞台の出番を記録していることを告白。

これにぺえは笑いながら「じゃあすごいんだ？足跡が残ってんだ、紅しょうがの」と感心していた。