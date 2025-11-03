¿·µþÀ®¤¬µþÀ®¾¾¸ÍÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£·¥«·î¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¯¤Ì¤®»³¼Ö¸Ë¤ÇÀ¹¶·¤Ë³«ºÅ¡Ú¥³¥é¥à¡Û
2025Ç¯£´·î£±Æü¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎµþÀ®ÅÅÅ´¤ËµÛ¼ý¹çÊ»¤µ¤ì¡¢¡ÖµþÀ®¾¾¸ÍÀþ¡×¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿ÀéÍÕ¸©¤Î½àÂç¼ê»äÅ´¡¦¿·µþÀ®ÅÅÅ´¡£
±Ø¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ÏµþÀ®¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥â¡¼¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Ô¥ó¥°¤¬´ðÄ´¿§¤ÎÅÅ¼Ö¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µþÀ®¥ì¥Ã¥É¤ä¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥Ö¥ë¡¼¤ÎÂÓ¤ò´¬¤¤¤¿àµþÀ®¥«¥é¡¼¤Î¿·µþÀ®ÅÅ¼Öá¤Ø¤Î¾è¼Öµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊµþÀ®¾¾¸ÍÀþ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ2025Ç¯10·î25Æü¡¢¾¾¸Í¡¢³ù¥±Ã«¤ÎÎ¾»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¡¢¤¯¤Ì¤®»³¼Ö¸Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ç¤¹¡£
½é²ó¤Ï1994Ç¯¡¢30Ç¯¤òÄ¶¤¹Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼çºÅ¤¬¿·µþÀ®¤«¤éµþÀ®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¿Íµ¤·òºß¡£ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ß¥Ë¥È¥ì¥¤¥ó¤Ø¤Î¾è¼Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
£¶ËÜ¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨
µþÀ®¾¾¸ÍÀþ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÈÌ¸þ¤±ºÅ¤·¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¡ÖµþÀ®¥°¥ë¡¼¥×¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£µþÀ®¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢BMK¿ä¿Ê±¿Æ°¤³¤È¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ê¡¼¸þ¾å¿ä¿Ê±¿Æ°¡×¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¡¢¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥§¥¹¥¿¤â±¿Æ°¤Î°ì´Ä¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÎÄêÈÖ¡¢¼ÖÎ¾Å¸¼¨¤Ø¡£8800·Á¡¢3500·Á¡¢8800·Á¡¢8900·Á¡¢N800·Á¡¢80000·Á¤Î£¶ËÜ¤¬²£ÊÂ¤Ó¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Çº¸Ã¼¤Î8800·Á¤À¤±Ää»ß°ÌÃÖ¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¼ÖÎ¾¤À¤±¤¬ËÜÍè¤ÎÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþ¸Ë¤·¤Æ¤¤¤¿±ï¤ÇàÈô¤ÓÆþ¤ê½Ð±éá¤ÈÁê¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸8800·Á¤Ç¤â¡¢µþÀ®¥«¥é¡¼¤È¿·µþÀ®¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é£²ÈÖÌÜ¤Î3500·Á¤Ï¡¢¾¾¸ÍÀþ¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Î¤Ê¤¤¥²¥¹¥È¤Ç¤¹¡£À½Â¤³«»Ï¤Ï1972Ç¯¡£1982Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÌó10Ç¯´Ö¤Ë24ÊÔÀ®¡¢96Î¾¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¸Å¹ë¤Ç¤¹¡£
3200·Á¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤³¤ì¤«¤é
µþÀ®¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢µþÀ®¥«¥é¡¼¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¿·µþÀ®¼ÖÎ¾¤Ï¤Þ¤À10ÊÔÀ®Â¤é¤º¡£¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ËÆþ¾ì¤ÎºÝ¤Ë¤ª¿§Ä¾¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¾¸ÍÀþ¤Î¼çÌò¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¿·µþÀ®¥«¥é¡¼¡£¿·µþÀ®¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅöÊ¬¡¢»£±Æµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤³¤¬ÃíÌÜÅÀ¤«¤â¡£2025Ç¯£²·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·±Ô3200·ÁÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£¿·¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î¾¾¸ÍÀþ¤Ø¤ÎÅêÆþ¤âÍ½¹ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ´ü¤Ê¤É¤ÏÌ¤Äê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
µþÀ®ÅÅÅ´¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö3200·Á¡×ÊóÆ»¸ø³«¡¡¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ê»ÅÍÍ¤ä¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨2025Ç¯1·î·ÇºÜµ»ö¡Ë
https://tetsudo-ch.com/12995325.html
¤È¤³¤í¤Ç¡¢µþÀ®¡Ê¿·µþÀ®¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï3200·Á¤È80000·Á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»÷¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ì¤Ð3200·Á¤ÏÁ°ÌÌ¤¬º¸±¦ÂÐ¾Î¡¢80000·Á¤ÏÈóÂÐ¾Î¡¢Â¦ÌÌ¤â3200·Á¤Ï¸ÍÂÞÉô¤ËÁë¤Ê¤·¡¢80000·Á¤ÏÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾ÀÊ¸åÉô¤Ë¸ÍÂÞÁë¤¢¤ê¤È°ìÄê¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¦ÌÌ¾åÉô¤Ë¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥Ö¥ë¡¼¡¢Áë²¼¤ËµþÀ®¥ì¥Ã¥É¤Î£²ËÜÂÓ¤È¤¤¤¦¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¶¦ÄÌ¡£µþÀ®¥«¥é¡¼¤Î80000·Á¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤Ó¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¾¾¸ÍÀþ¤Ë¤â3200·Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤«¡×¤È¸í²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¾¾¸ÍÀþ¤Ë½é¾è¼Ö¡×¡ÊÀ®ÅÄ»Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥§¥¹¥¿¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ËÂÎ¸³ÍÑ¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï80000·ÁÅÅ¼Ö¡£Á°¸å¤ÎÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤¬³«Êü¤µ¤ì¡¢ÀèÆ¬¼Ö¤Ç¤Ï±¿Å¾Âæ¤Ç¤Î»£±ÆÂÎ¸³¡¢¸åÊý¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¼Ö¾¸ÊüÁ÷ÂÎ¸³¤È¡¢Å´Æ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÄêÈÖ¤ÎºÅ¤·¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å´Æ»¤Î¼ÂÌ³¤Ç¤Ï¥É¥¢³«ÊÄ¡¢Æ§ÀÚÁõÃÖ¡Ê¼×ÃÇµ¡¤È¡¢Æ§ÀÚ¤Î°Û¾ï¤òÃÎ¤é¤»¤ëÈ¯¸÷¿®¹æ¡Ë¤Î¼Â±é¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤ÇÇ®¿´¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿20ºÐÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£ÀéÍÕ¸©¤ÎÀ®ÅÄ»Ô¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À®ÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸À¤ï¤º¤È¤·¤ì¤¿µþÀ®¤Î¥¨¥ê¥¢¡£¾¾¸ÍÀþ¤Ø¤Î¾è¼Ö¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¿·µþÀ®Àþ¤¬µþÀ®¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤Ì¤®»³¤òË¬¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö±èÀþ¤Ï¼«Á³Ë¤«¤Ç¡¢µþÀ®ÄÅÅÄ¾Â¡Á¾¾¸Í¤ÎÁ´Àþ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ´Æ»¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï£±Æü³Ý¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê±èÀþ»¶ºö¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
11·î£¸Æü¤Ë¤ÏËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¥Ð¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
²ñ¾ì½Ð¸ý¤ÎÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢µþÀ®ÅÅÅ´ËÜÂÎ¤È¡¢±Ø¹½Æâ¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼µþÀ®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Î¤Û¤«¡¢ËÌÁíÅ´Æ»¡¢´ØÅìÅ´Æ»¡¢¼Ç»³Å´Æ»¤Î·ÏÎó£³¼Ò¤¬¥Ö¡¼¥¹¶¦±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µþÀ®¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ËÇ®¿´¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢µþÀ®¥Ð¥¹¤Ê¤É¥Ð¥¹²ñ¼Ò£µ¼Ò¤Î¶¦ºÅ¤Ç2025Ç¯11·î£¸Æü¡¢ÀéÍÕ»Ô¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¡ÖµþÀ®ÅÅÅ´¥Ð¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¿·¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¥Ð¥¹¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸