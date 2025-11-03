【べらぼう】蔦重、ついに歌麿に捨てられる？次回11月9日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、11月9日（日）放送予定の第43話「裏切りの恋歌」の予告、場面写真が公開されました。

苦難の続く蔦重に、”子供が出来た”という、予想もしていなかった嬉しい知らせ。おていさんは無事に子を産むことができるか？

「べらぼう」に登場！蔦重の妻・てい（橋本愛）とは何者なのか？史実を紐解き、その生涯に迫る

松平定信をとりまく今後の展開にも目が離せません。

第43話「裏切りの恋歌」あらすじ

蔦重（横浜流星）は、吉原への借金返済の代わりとして、歌麿（染谷将太）が描く50枚の女郎絵の準備を進めていた。

自分との関係に悩む歌麿の気持ちも知らず、蔦重は半ば強引に仕事を進めていたが、ある日歌麿が西村屋の万次郎（中村莟玉）と組む話を聞き動揺する。

一方、江戸城では、定信（井上祐貴）がオロシャ対策に全力を注いでいた。

この一件を見事にさばいて将軍・家斉（城桧吏）に手柄を認めてもらい 大老の座を狙おうとするが。

大河ドラマ『べらぼう』相関図

この他の相関図、キャスト一覧に関して、公式ページで詳しく紹介されています。

NHK大河ドラマ「べらぼう」第43話「裏切りの恋歌」は、11月９日（日）放送。

2025年大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」

