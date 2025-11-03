岩手のクマ出没件数、９月末で４５２４件…識者は「行動が変容している可能性」指摘

クマによる人身被害が相次いでいることを受け、岩手県は１０月３０日、盛岡市内で緊急連絡会議を開いた。

県や各市町村の担当者ら約６０人が参加し、被害状況や課題、対策について共有した。県は捕獲の上限頭数を追加配分することや、クマ対策に向けた交付金の拡充を国に要望することなどを検討すると説明した。

県によると、今年度のクマの出没件数は９月末現在で４５２４件となり、過去５年の同期比で最も多い。人身被害は今月２７日時点で３４人に上り、過去最多の５人が死亡した。

会議ではクマに襲われて計３人が亡くなった北上市の担当者が、住民がクマに慣れて通報が少なくなっている現状や対応する職員不足などの課題を説明した。

クマの生態に詳しい岩手大の山内貴義准教授は、２０２３年に多くのクマが人里に出没してえさを得た経験から、行動が変容している可能性について指摘。対策として、「山と人の生活圏の間の緩衝地帯で個体数を管理することが重要」と強調し、遭遇した際の身の守り方を指南した。

達増知事は１０月２９日、自身のＸ（旧ツイッター）で秋田県の鈴木知事が自衛隊の派遣を要請したことを踏まえ、「秋田県知事と防衛相のやり取りの概要を秋田県側から教えていただいた。岩手県も陸上自衛隊岩手駐屯地と連絡を取り合う」などと投稿した。