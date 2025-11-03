＜New Acoustic Camp 2025＞の感動が再び。9月13日および14日、群馬・水上高原リゾート200にて開催された＜ニューアコ＞こと＜New Acoustic Camp 2025＞より、OAU、ACIDMAN、ストレイテナーなどの貴重なライブ映像が、11月15日午前0時からLeminoプレミアムにて独占配信されることが決定した。

配信されるのは、9月13日公演より、OAU、ACIDMAN、ストレイテナー。9月14日公演よりOAU、the band apart (naked)、SLOW SHANKだ。会場の熱気と興奮をそのままに、自宅や外出先など、場所を選ばずに＜ニューアコ＞を追体験することができる。

■配信『New Acoustic Camp 2025 -Day1&Day2-』

配信開始：2025年11月15日(土)0:00〜

配信形態：Leminoプレミアム [月額990円(税込)、初回初月無料]

▼配信アーティスト

・9月13日(土)出演：OAU、ACIDMAN、ストレイテナー

・9月14日(日)出演：OAU、the band apart (naked)、SLOW SHANK

※配信アーティストおよび番組内容は、予告なく変更となる場合がございます。

※詳細な番組構成については、Leminoサービス内および公式SNSにて順次お知らせいたします。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

詳細：https://newacousticcamp.com/news/2025/10/31/10712/

公式サイト：https://lemino.docomo.ne.jp

