戦後初の４０歳幕内力士、名寄岩(なよろいわ)をご存じだろうか。

終戦前後に大関を務め、陥落後も病と闘いながら土俵に上がり続けた。実直で不器用な生き方は多くのファンに愛され、「涙の敢闘賞」というタイトルで映画にもなった。その波乱の生涯を振り返ってみたい。折しも１１月９日に初日を迎える大相撲九州場所（福岡国際センター）では、角界の“アラフォーの星”幕内の玉鷲が場所中に４１歳の誕生日を迎える。

「強情」な気性で「立浪三羽烏」の一角に

名寄岩は本名・岩壁静夫。１９１４年、北海道高島村（現・小樽市）に６人きょうだいの長男として生まれ、間もなく家族で名寄町（現・名寄市）へ移った。家業は養豚だったが、お灸(きゅう)がうまかった母にならい、鍼灸(しんきゅう)師の資格を取るため上京した。進学先は東京・両国の東京鍼灸医学校。相撲の街に来たことで運命が動いた。

大きな体は、程なく立浪部屋の元力士の目に留まった。部屋でごちそうになり、「立派な体だ。３年も辛抱すれば立派な関取になれるよ」と繰り返し誘われるうち、「相撲取りも悪くないか」と同部屋に入門。１７歳の３２年１０月場所で初土俵を踏んだ。

後年、読売新聞に寄せた手記で、名寄岩は自らをこう語っている。

「世間の方は、私のことを『純情』といわれますけれども、じつは私は天下無類の『強情』なのです。その強情が、私を現在まで土俵から去らせなかったのだと思います」（１９５４年１０月５日朝刊）

強情な気性は、名寄岩というしこ名の由来に表れている。入門を喜んだ師匠の立浪親方は、自身の現役時代のしこ名（緑島）と部屋の名前から１文字ずつ取った「緑浪」を提示した。ところが岩壁少年は、出身地＋本名から自分で考えた「名寄岩」で譲らない。親方はあきれつつ、受け入れた。

じらされ冷静さを失う「怒り金時」

典型的な左四つで、すくい投げとつり技が得意だった。立ち合いで左を差すとがむしゃらに前へ。右の上手まわしが取れないと、相手の肉をつかんででも寄り進んだ。この強引さで白星を重ねていく。

仕切りで相手力士をにらみつけ、感情をむき出しにするため、ついた愛称が「怒り金時」。じらされると冷静さを失い、しばしば墓穴を掘った。地方巡業では、郷土力士相手の取組でも決して力を抜かない。真面目を通り越して融通が利かず、敬遠されることも多かったようだ。

入門４年後の３６年５月場所には十両に昇進。翌３７年１月場所で新入幕を果たす。部屋の先輩に当たる双葉山（後の横綱）、後に入門した羽黒山（同）とともに“立浪三羽烏(がらす)”と呼ばれるようになった。

大関から陥落し、病魔に襲われる

同じ部屋で出世を争う羽黒山との仲は、良くなかったようだ。立浪親方は、２人のうち先に大関に昇進したほうを長女と結婚させ、部屋の後継者にすると明言した。ともに大関がかかった３９年５月場所、羽黒山は１１勝を挙げて昇進を決めたのに対し、名寄岩は横綱男女(みな)ノ川を破ったものの千秋楽に敗れて１０勝５敗。明暗を分けた。

日米開戦後の４２年５月場所には、関脇で１１勝４敗。場所後に大関に昇進する。この頃が、名寄岩の絶頂期だったかもしれない。新大関の場所こそ９勝６敗と勝ち越すも、足のけがなどもあってわずか３場所で陥落。戦後の４６年、大関に復帰し、１１月場所では９勝４敗としたが、翌４７年６月場所はリウマチなどで全休、強行出場した同１１月場所も１１戦全敗と振るわず、再び陥落してしまう。

体はぼろぼろだった。胃かいようや腎臓疾患、神経痛などに加えて糖尿病を発症していた。「豆腐とおからが主食」という食事制限のため、最盛期に約１３５キロあった体重は９０キロを切った。負け越しを続けて番付はじわじわと下がり、５０年１月場所は前頭９枚目で３勝１２敗に終わる。

「孤独の世界」にとじこもる

場所後に入院したものの、経済的な事情から回復しないまま２か月で退院せざるを得なかった。翌５月場所は幕尻に近い前頭１４枚目で迎えた。

ところが、本人が後に「人生の土俵ぎわ」と振り返ったように、背水の陣の心境が功を奏したのかもしれない。快進撃を続け、終わってみれば９勝６敗。敢闘賞を獲得する。次の９月場所も１１勝を挙げ、幕内上位に番付を戻した。

この頃の名寄岩を、好角家として知られた作家・尾崎士郎が随筆で描いている。浜町の仮国技館時代だという。支度部屋代わりのバラック建ての横に、小さな仮小屋があり、「名寄岩控所」と書かれていた。尾崎は上の窓からそっと中をのぞいてみた。

「やっと人ひとりが坐(すわ)れるほどの狭い昔の牢屋(ろうや)みたいな板敷の上に、昔ながらの名寄岩が、たったひとり、ちょこんと胡坐(あぐら)をかいている。（中略）往年の大関の位置からすべり落ちても、なお現役の力士として土俵にのぼっている彼が、何故、自分を孤独の世界にとじ込めなければいられないのであろうか」（「三十年間」）

満４０歳まで土俵に

５２年９月場所は前頭３枚目で横綱千代ノ山と大関吉葉山を破って９勝を挙げ、２度目の敢闘賞。関脇に復帰した翌５３年１月場所も１０勝とファンを喜ばせる。だが、糖尿病が回復したわけでもなく、試練は続いた。

元力士で作家の小島貞二は、両国駅に近い名寄岩の自宅を訪ねた折の様子をこう書いた。

「豆腐だけで食事をすませ、自分でインシュリンを注射しているのを見て、胸打たれる思いがした」（「名寄岩熊五郎」）

名寄岩がよみがえらせた古来の土俵作法がある。勝った力士が懸賞金を受け取る際、「手刀」を切るしぐさだ。行司がのし袋を載せて差し出した軍配に向かい、指を伸ばした片手を左・右・中の順に動かして受け取る。五穀の守り三神に感謝する礼儀とされる。名寄岩が続けるうち、協会が６６年に規則として明文化した。

病と闘いながら土俵に上がり続ける姿は、ファンを感動させた。５４年５月場所の千秋楽には協会から特別表彰されたが、４０歳の誕生日を迎えることになった翌９月場所は前頭９枚目。初日から７連敗するなど大きく負け越してしまう。千秋楽に勝って４勝１１敗とし、約２２年間の土俵人生を終えた。

５６年には、１月に新国劇が島田正吾の主演で「名寄岩」を上演、６月には自身も出演した映画「涙の敢闘賞」が封切られた。

苦難は引退後も

引退後は年寄・春日山として立浪部屋から独立し、後進の指導に当たった。幅広いファン層に恵まれ、入門希望者も多かったはずだが、なぜか弟子は増えない。その理由を作家の石井代蔵が明かしている。

「『あんな変な部屋へ行ったって、ロクな物は食わしちゃくれねえ。な、こっちへこい』

『あそこへ行きゃお前、行儀ばかりうるさくて相撲も取れないぞ。俺の方で面倒をみる』

口車も巧みに子供に小遣いを握らせ、親を買収する水際作戦だ。春日山へ向(むか)う多くの有望少年たちが見事立浪部屋にさらわれていた」（「正直者は馬鹿(ばか)をみる」）

親方になってからも苦難は続いていたのだ。弟子の白法山が春日山部屋初の十両昇進を確実にした７１年１月、肝臓がんで５６年の生涯を閉じた。「立浪三羽烏」のうち双葉山は既に６８年、立浪部屋を継いだ羽黒山も翌６９年に世を去っていた。

ふるさとである北海道名寄市北国博物館のホームページには「名寄岩」のコーナーがあり、その足跡を今日に伝えている。（敬称略、デジタル編集部・室靖治）

