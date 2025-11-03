ウエストランド河本「朝、離婚届が机の上に…」 妻に無断で“旧車”購入→激怒 みなみかわ「タイタンより親身になってます」
お笑いコンビ・ウエストランドの河本太（41）が、3日までに更新されたお笑い芸人のみなみかわ（43）のYouTubeチャンネルに出演。妻から離婚届を突き付けられたことを明かした。
【動画】「朝、離婚届が机の上に…」ウエストランド河本、妻に無断で“旧車”購入のその後告白
河本は、先日みなみかわとともに出演したお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）のYouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」で、妻に内緒でカワサキの旧車『175TR F7』を購入したことを告白。オーバーホールなどをお願いしていて「車体価格が60万円だったんですよ。フロントフォークとかキャブレターとかばらして…。で、みなみかわさんに相談したら『めちゃくちゃ（金額）いくで』って言われて。今震えてるんです」「それこそ昨日、NISA解約して…」とカミングアウトしていた。
これを受けて、みなみかわは動画冒頭「奥さんにバレた？」と話題を切り出すと、「バレました」と返答。「（奥さんは）何も言ってなくて、朝、離婚届が机の上に…」とまさかの告白。「涙が落ちて…、川べりの落ちてるエロ本あるじゃないですか？しわくちゃになってる。あれになってました」と話すとみなみかわは「それボケなんかなんなのかわからんから」とツッコみ、テロップで「河本の冗談です」と表示された。河本は小声で「これホントなんだよ。今日もってくればよかった」といい「子どもが落書きしてたんですよ」と伝えた。
みなみかわは「すみません、奥さん。こいつは何とかしますんで、申し訳ないです」といい、「タイタンより親身になってます」と頭を下げた。
