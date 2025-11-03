¥É¥é¥´¥ó¥Ñ¥¹¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô8¼Ò¤ÈÏ¢·È
Dragonpass¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼ÔÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¤ËÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£WanderJoy¤ÈÀïÎ¬ÅªÄó·È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
WanderJoy¤Ï¡¢Singtel¡¢AIS¡¢ÂæÏÑ¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢GOMO¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢KDDI¡¢Telkomsel¡¢Optus¡¢HKT¤Î8¼Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖTravel Alliance¡×²ÃÌÁ³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¡¢ÃÏ°èÆâ¤Ç3²¯5,000Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¥í¡¼¥ß¥ó¥°¤ÈÀÜÂ³À¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£KDDI¤Ï¡¢¡Öau³¤³°ÊüÂê¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öau³¤³°ÊüÂê¡×¤Î¥¢¥×¥êÆâ¥Ð¥Ê¡¼¤«¤éÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢ÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥É¥é¥´¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É²ñ°÷¸þ¤±ÆÃÅµ¤ÎÄó¶¡¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ä¹Ô¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡ÊOTA¡Ë¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢Ãæ¹ñ¼çÍ×ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¹¹Ô¼Ô¤Î¶õ¹ÁÁ÷·Þ¡¢¥é¥¦¥ó¥¸ÍøÍÑ¡¢¿©»ö¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÎ¹¤Î·×²è¤äÍ½Ìó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£