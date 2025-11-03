¡ÚÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡Û¡È¾®Àâ¤Î¿ÀÍÍ¡É¤òÆÉ¤à¿Í¡¢ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤Ä¤¯¡Ö¥á¥¿Ç§ÃÎ¡×¤Î°µÅÝÅª¤Êº¹
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î ¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸¹ë¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®Àâ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤Ï1682ÄÚ¤ÎÂç¹ëÅ¡°é¤Á
»Ö²ìÄ¾ºÈ¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÃøºî¡
À¸¤È»à¤ò¸«¤Ä¤á¤¿»ä¾®Àâ¤Î·æºî
¢þ¡Ø¾ë¤Îºê¤Ë¤Æ¡Ù¡Ê¡Ø¾®ÁÎ¤Î¿ÀÍÍ¡¦¾ë¤Îºê¤Ë¤Æ¡Ù¿·Ä¬Ê¸¸Ë¤Ë¼ýÏ¿¡Ë
¼«¿È¤Î¤±¤¬ÎÅÍÜÃæ¤ËÂÚºß¤·¤¿¾ëºê²¹Àô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ã»ÊÔ¾®Àâ¡£ÆüËÜ¤Î»ä¾®Àâ¤Î¶â»úÅãÅªºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ä¾ºÈ¤¬Çñ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¾ëºêÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö»°ÌÚ²°¡×¤È¤¤¤¦½É¤Ç¡¢¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â½ÉÇñ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¾ë¤Îºê¤Ë¤Æ¡Ù¤ò·È¤¨¤ÆË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Ö²ìÄ¾ºÈ¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÃøºî¢
º²¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡¢Í£°ì¤ÎÄ¹ÊÔ
¢þ¡Ø°ÅÌë¹ÔÏ©¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë
¡ÖÃ»ÊÔ¾®Àâ¤ÎÌ¾¼ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ä¾ºÈ¤¬Í£°ì½ñ¤¤¤¿Ä¹ÊÔ¾®Àâ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦»þÇ¤¸¬ºî¤ÏÃ±¿È¡¢Î¹¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÈøÆ»¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ä²ÈÂ²¤È¤Î³ëÆ£¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÐþËý¤µ¤ä¼¹Ãå¤ò¼Î¤Æµî¤ê¡¢À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤Ë¤¢¤ëÂç»³¤ËÅÐ¤ëÍÌ¾¤Ê¥·¡¼¥ó¡£Âç¼«Á³¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÌëÌÀ¤±¤Î·Ê¿§¤ò¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¾®Àâ¡×¤ÏÆüËÜÊ¸³Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡©
ÌÀ¼£°Ý¿·¤Ç¡Ö¶áÂå¾®Àâ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¾ÍÎ¤ÎÊ¸³Ø¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÂå¾®Àâ¤Ï17¡Á18À¤µª¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¡¢»ÔÌ±¼Ò²ñ¤ÎÀ®½Ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤ÊÀ¸³è¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤òÉÁ¤¯¿·¤·¤¤É½¸½ÊýË¡¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ä¾®Àâ¡×¤Ï¡¢ºî¼Ô¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä´¶¾ð¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºîÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Êºî²È¤¬Ä¾ºÈ¤Ç¤¹¡£À¾ÍÎ¤Î¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢ºî¼Ô¤ÈºîÃæ¿ÍÊª¤Î¿Í³Ê¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖºîÃæ¿ÍÊª¡áºî¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¼«ÅÁÅª¤Ê¼êË¡¤¬È¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö»ä¾®Àâ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¾®Àâ¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
