ド軍“25億円男”は退団か「復帰する可能性は低いだろう」WS連覇一夜明け「FA7選手」が公示

コンフォートはドジャースを退団する可能性が高いと見られている

米大リーグ選手会が現地時間11月2日、FAとなる137選手を発表。ワールドシリーズの激闘を制し、世界一連覇を達成したドジャースからは7選手が公示された。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、キケ・ヘルナンデス、マイケル・コンフォート、アンドリュー・ヒーニー、クレイトン・カーショー、マイケル・コペック、ミゲル・ロハス、カービー・イェイツの7選手がFAとなったことを紹介した。

同メディアは「カーショーは2025年シーズンをもって引退することを明らかにした。将来の殿堂入り選手は、3度のワールドシリーズチャンピオンとして野球に別れを告げる素晴らしい引退ツアーを経験した」と記した。

また、「ロハスはチームに残留したいという意向を表明しており、ワールドシリーズ第7戦の9回に同点弾を放ち、延長戦に持ち込んだ」と説明。