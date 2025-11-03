ド軍“25億円男”は退団か「復帰する可能性は低いだろう」WS連覇一夜明け「FA7選手」が公示
コンフォートはドジャースを退団する可能性が高いと見られている(C)Getty Images
米大リーグ選手会が現地時間11月2日、FAとなる137選手を発表。ワールドシリーズの激闘を制し、世界一連覇を達成したドジャースからは7選手が公示された。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、キケ・ヘルナンデス、マイケル・コンフォート、アンドリュー・ヒーニー、クレイトン・カーショー、マイケル・コペック、ミゲル・ロハス、カービー・イェイツの7選手がFAとなったことを紹介した。
同メディアは「カーショーは2025年シーズンをもって引退することを明らかにした。将来の殿堂入り選手は、3度のワールドシリーズチャンピオンとして野球に別れを告げる素晴らしい引退ツアーを経験した」と記した。
また、「ロハスはチームに残留したいという意向を表明しており、ワールドシリーズ第7戦の9回に同点弾を放ち、延長戦に持ち込んだ」と説明。
「コンフォートは昨年の冬、ドジャースと1年1700万ドル（約25億円）の契約を結んだが、レギュラーシーズンでの成績を考えると、この外野手が2026年に復帰する可能性は低いだろう」と伝えた。ポストシーズンで1度も出番がなかったコンフォートはこのまま退団する可能性が高いと見られている。
リリーフ陣にも目を向け、「コペックとイェイツについては、両リリーバーとも2025年にドジャースで重要な役割を果たすことが期待されていたが、ケガによって最終的に両者とも戦線離脱した。ドジャースがどのFAを呼び戻すことを選ぶのかは、依然として不明だ」と伝えている。
