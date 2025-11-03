◇スコットランド・リーグ杯準決勝 セルティック 3―1 レンジャーズ（2025年11月2日 英国・グラスゴー）

セルティックのFW前田大然（28）がレンジャーズとのスコットランド・リーグ杯準決勝で公式戦5試合ぶりの先発を果たし、延長3―1の勝利に貢献した。

10月29日の国内リーグ・フォルカーク戦で腰と太腿裏の問題から交代出場で戦列に復帰していた日本代表は宿敵レンジャーズとのリーグ杯準決勝という大一番で先発。右ウイングでスタートして前半19分にはクロスから先制のオウンゴールを誘発したかと思われたが、オフサイドと判定された。それでも豊富な運動量を発揮し、攻守に存在感を示した。

前半25分に先制したセルティックは後半36分にPK弾で追いつかれ、試合は延長戦に突入。しかし、2連覇を狙う前回王者は延長前半3分にMFマクレガーが勝ち越し点を挙げ、同後半4分には途中出場した19歳のFWオスマンドが加点した。前田は直後の同後半5分に退いた。

地元メディア「グラスゴー・ワールド」は前田を7点と採点し「右サイドで負傷から復帰し、電光石火のようだった。何度もスピードでレンジャーズを置き去りにし、先制点のきっかけをつくれなかったのは不運。広大なハンプデン・パークのピッチを効果的に活用し、献身的な守備で走り回った」と評価。デーリー・メール紙も7点を付け「以前の彼らしさがかなり戻り、疲れ知らずに相手を追い回してプレスをかけていた」と指摘した。

MF旗手怜央（27）は後半26分から出場。FW山田新（25）とDF稲村隼翔（23）はベンチ外だった。セルティックは12月14日の決勝でセントミレンと対戦する。