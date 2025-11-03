アフガニスタン北部で現地時間の3日未明、マグニチュード（M）6.3の地震があった/CNN

（ＣＮＮ）米地質調査所（USGS）によると、アフガニスタン北部で現地時間の3日未明、マグニチュード（M）6.3の地震があった。この地震で大勢の死傷者が出ている恐れもある。

USGSやアフガニスタン国家災害対策局によると、地震は北部バルフ州の州都マザリシャリフ付近で発生。震源の深さは28キロだった。マザリシャリフは同国北部で最も人口の多い都市の一つ。

USGSの推計によると、この地震による死傷者は数百人に上る可能性がある。

アフガニスタン北部と国境を接するタジキスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンでも揺れを感じた。

現時点で被害の程度は不明だが、USGSは「相当数の死傷者が予想され、被害が広範に及んでいる可能性がある。過去に発生したこの規模の災害では、地域レベルあるいは国家レベルの対応を必要とした」と指摘する。

CNNの取材に応じたマザリシャリフの住民の女性は、家族が地震に驚いて目を覚まし、子どもたちは悲鳴を上げながら階段を駆け下りてきたと証言。「こんな強い地震は経験したことがなかった」と語り、自宅の窓ガラスが割れ、壁のしっくいが損傷したと言い添えた。

「自宅がコンクリート製でよかった」と女性は言い、「郊外にある泥造りの家がこの地震で持ちこたえられたかどうか分からない」と話している。

アフガニスタンでは今年8月に東部の山間部を襲ったM6.0の地震で少なくとも800人が死亡、2800人以上が負傷するなど、甚大な被害を出す地震が後を絶たない。