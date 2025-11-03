シリーズの役は、演じた俳優にとって忘れがたい想い出を残すようだ。5代目ジェームズ・ボンド役のピアース・ブロスナンがシリーズ降板時のエピソードを明かしている。

ブロスナンはシリーズ第17作『ゴールデンアイ』（1995）から第20作『ダイ・アナザー・デイ』（2002）まで4作品でボンド役を務めた。実は、5回目の続投に向けた出演交渉が始まったタイミングで、『007』シリーズを製作するイーオン・プロダクションズがブロスナンの降板を決定したのだという。

「『ダイヤモンド・イン・パラダイス』（2004）の撮影でバハマにいた時に、エージェントから“交渉が中断した”と連絡がありました。（『007』シリーズプロデューサーの）バーバラ（・ブロッコリ）とマイケル（・G・ウィルソン）は、このシリーズを次にどうしたいのかをはっきりと決めていなかったんです。“来週木曜に電話があるでしょう”と言われました。」

まさに寝耳に水、という状態だったことがうかがえる。そして、プロデューサー陣との電話のやり取りを振り返った。

「バハマのリチャード・ハリスの家に座っていました。電話口にはバーバラとマイケルがいて、“本当に申し訳ない”と言われました。バーバラは泣いていました。マイケルは冷静で、“君は素晴らしいジェームズ・ボンドだった。本当にありがとう”と言ってくれました。そして私は“ありがとう。さようなら”と返しました。」

ブロスナンが紳士的な姿勢を崩さなかったのは、アイコニックなジェームズ・ボンド役を務めた自らの矜持なのかもしれない。大きなショックを受けたに違いないが、今も『007』への愛とリスペクトを保ち続けているブロスナン。次期ボンド役を誰が演じるのかを夫婦ともども楽しみにしており、個人的にはアーロン・テイラー＝ジョンソンに演じてほしいとしていた。

ちなみに、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による『007』新作映画についても、「72歳のボンドなんて誰も見たくないと思うけど、ヴィルヌーヴ監督にアイデアがあるのであれば、すぐ検討します」とボンド役のもやぶさかではない意向を示している。

Amazon MGM Studiosがクリエイティブ権を獲得し、新たなスタートを切る『007』の第26作目は、監督に『DUNE／デューン』シリーズや『ブレードランナー 2049』（2017）のドゥニ・ヴィルヌーヴ、脚本に「ピーキー・ブラインダーズ」（2013-2022）のスティーヴン・ナイト、プロデューサーに『スパイダーマン』のエイミー・パスカルと『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』のデヴィッド・ハイマンを擁する。ボンド役についてはイギリス出身、無名の新人俳優を起用する方針とのもあるが、目立った進捗は見られていない。

