「顔ちっちゃ！」NMIXX・ソリュン、ポニーテール姿で際立つ“驚異の頭身”が話題に【PHOTO】

NMIXXのソリュンが、小顔際立つ圧巻ビジュアルを披露した。

≪写真≫ソリュン、K-POP界を揺るがした“驚愕の美貌”

ソリュンは最近、NMIXXの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、10月29日にソウル・聖水洞（ソンスドン）で開かれた「H&M聖水オープン記念イベント（A New Experience in Seongsu）」に参加した際のソリュンの姿が収められている。

写真の中でソリュンは、首元が大きく開いた白のトップスにオーバーサイズのデニムを合わせ、ブラックのジャケットを羽織ったコーディネートを披露した。シンプルながらも洗練された装いが、彼女の端正な顔立ちと抜群のスタイルを一層引き立てた。

また、前髪を上げて額を出したポニーテールヘアのソリュンは、すっきりとした小顔と完璧なフェイスラインが際立ち、まるでファッション誌の1ページのようなビジュアルを完成させた。

（写真＝NMIXX公式Instagram）ソリュン

この投稿を見たファンからは、「顔ちっちゃ！」「顔の黄金比がすごい」「圧巻の美貌」「何を着てもモデル級」などのコメントが寄せられている。

なお、ソリュンが所属するNMIXXは10月13日に1stフルアルバム『Blue Valentine』でカムバックした。

◇ソリュン プロフィール

2004年1月26日生まれ。本名はソル・ユナ。中学生の時にJYPエンターテインメントの非公開オーディションに合格し、2020年から練習生になったが、SM、YG、JYPすべての事務所に合格した逸話を持つ。デビュー前にプロフィール写真が公開されると「TWICEツウィとサナに似てる」と、その優れたビジュアルで大きな注目を集めた。2022年2月にNMIXXのメンバーとしてデビュー。