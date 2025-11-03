◆新日本プロレス「棚橋弘至〜衣錦還郷」（２日、岐阜メモリアルセンター で愛ドーム（第１体育館））観衆３７４２人（札止め）

新日本プロレスは２日、岐阜メモリアルセンター で愛ドーム（第１体育館）で「棚橋弘至〜衣錦還郷」を開催した。

岐阜・大垣市出身で来年１・４東京ドームで引退試合を行う棚橋弘至にとってふるさとでのラストマッチ。札止めとなった大会でＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太に挑戦した。

試合は、序盤から辻が猛攻を仕掛ける激闘。両者が持てる技のすべてをぶつける攻防に棚橋は、かつてのライバルでＷＷＥスーパースターの中邑真輔の必殺技「ランドスライド」を炸裂させ、ハイフライフローを繰り出すも辻が両膝を立て阻止。王者のジーンブラスターを受け、棚橋は３カウントを聞いた。

試合後のリングで辻は「ずっと、アナタの背中を追いかけてきた！そして今日、初めてアナタに勝つことができた。オレはさ、エースになるつもりはない、棚橋弘至になるつもりはない。

オレは棚橋弘至、アンタの存在を超える！。大丈夫だ、新日本プロレスは、オレに任せておけ！」と宣言した。

棚橋は「辻！新日本プロレス、頼むな！」とエールを送り「ひさしぶりの岐阜大会、たくさんのご来場、本当にありがとうございました！。２５年間、本当に、たくさんの応援をいただきました！ あらためてありがとうございました！オレは岐阜出身を誇りに思うし、そしてプロレスラーになってよかったです！」とふるさとのファンに感謝を送った。

ここに棚橋と同じ岐阜出身のＹｕｔｏ―Ｉｃｅが登場。Ｉｃｅはマイクで「棚橋弘至！ オレとタイマンはれ、コノヤロー！。場所はそうやなあ、テメー、疲れたことねえんやろ？ やんならよ、来週の土曜日、どうや？隣の愛知県ならよ、岐阜県民のヤツらも、ようけ観にこれるやろ！（場内拍手＆歓声）。どうや？ やれんのか？」と１１・８愛知・安城市「東祥アリーナ安城大会」を指定した。

棚橋は「オイ、中島！ オイ、中島！やったるからな！ ちょっと待っとけ！」とオカダ・カズチカのふるさとになる「安城市」での対戦を受諾した。

引退試合まで残り約２か月。いまだに対戦相手が決まっていない状況に棚橋がバックステージでコメントを出していると、突然、外道が出現し「棚橋さん、まだ引退試合の相手決まらないですか？」と問いかけると「もしあれだったら、あの……俺、用意しますから。ハイ。言ってください」とサポートを予告した。

対戦相手を巡る急展開に棚橋は「そっか……あらためて引退まで２か月。まだ闘ってない選手いっぱいいるから。自分の宣言したとおり、闘いね、全員と。時間がないけど。それに

プラスして引退試合の相手も近いうちに発表しないとね」とかみしめていた。

◆１１・２岐阜大会全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

松本達哉、嘉藤匠馬、○ボルチン・オレッグ（８分５８秒 バーディクト→片エビ固め）ゼイン・ジェイ●、安田優虎、村島克哉

▼第２試合 ２０分１本勝負

○ハートリー・ジャクソン、藤田晃生、ロビー・イーグルス（９分１７秒 デスバレーボム→片エビ固め）永井大貴●、外道、高橋ヒロム

▼第３試合 ２０分１本勝負

吉岡勇紀、ＫＵＳＨＩＤＡ、ドラゴン・ダイヤ、○田口隆祐（７分５５秒 キドクラッチ）ＹＡＭＡＴＯ、タイガーマスク●、ＫＵＵＫＡＩ、エル・デスペラード

▼第４試合 ３０分１本勝負

○ディック東郷、金丸義信、高橋裕二郎、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（６分１８秒 体固め）マスター・ワト●、ＹＯＨ、矢野通、上村優也、海野翔太

▼第５試合 ３０分１本勝負

クラーク・コナーズ、ＯＳＫＡＲ、○Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ、鷹木信悟（１０分５８秒 Ｃｒｕｅｌｌａ→片エビ固め）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、テンプラリオ、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第６試合 『ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２５』優勝決定戦 時間無制限１本勝負

Ａブロック１位チーム・ＳＨＯ、○ＤＯＵＫＩ（１５分０１秒 横入り式エビ固め）Ｂブロック１位チーム・ロビー・エックス、石森太二●

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・辻陽太（２０分０５秒 ジーンブラスター→片エビ固め）挑戦者・棚橋弘至●

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（２４分２０秒 レイジングファイヤー→片エビ固め）挑戦者・後藤洋央紀●