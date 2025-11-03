¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤â¤Ç¤¹¤«¡©¡Û¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¡Ö¤¢¤Î²»¡×¤ÇË´¤°¦¸¤¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡ÄÀÅ¼ä¤¬¶ì¤·¤¤»ô¤¤¼ç¤¿¤Á¤Ë18Ëü¿Í¤¬ÎÞ¤·¤¿ÍýÍ³¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÀÚ¤ë¤ÈË´¤¥Ú¥Ã¥È¤ò»×¤¤½Ð¤¹ÍýÍ³¤Ë¡¢ÎÞ¤Î18Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¿¿¶õ(@nxzzz3)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¼Ì¿¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÈá¤·¤¤¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©100¡ó°Ê¾å¤Î¿®Íê¤È°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¥Ú¥Ã¥È¡£¿Í´Ö¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÁá¤¯Å·¼÷¤òÁ´¤¦¤·Î¹Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿ôÇ¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥ó¥³¤ò1ÈÖ»×¤¤½Ð¤¹½Ö´Ö¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ù¥ÄÀÚ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê ¤³¤Î¿Ä¤¢¤²¤¿¤é´î¤Ö¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤é
²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¥Ú¥Ã¥È¤È²á¤´¤·¤¿Ãæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿½¬´·¤Ï¡¢²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë°¦¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢Èá¤·¤ß¤¬¤³¤ß¾å¤²¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èá¤·¤¯¤Ä¤é¤¤ÊÌ¤ì¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤É½¾ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö10Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë½¬´·¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿´¤«¤é°¦¤ò¤³¤á¤Æ°é¤Æ¤¿¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é°¦¸¤¤È¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÎÞ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢°¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ú¥Ã¥È¤Ø¤Î°¦¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªÉ¡¤¬´¨¤¤～¡ª¼«ÎÏ¤Ç²¹¤á¤ë¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Ë2Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏEBIKECHI(@ebikechi)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¼Ì¿¿¡£³§¤µ¤ó¤Ï¡¢´¨¤µ¤Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Ãæ¤Ë¤Ï´¨¤µ¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÌÓ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢´¨¤µ¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÉ¬¤º¤·¤â¡¢´¨¤µ¤Ë¶¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤ÃÈ¤Î¼è¤êÊý¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
©ebikechi
¤ªÉ¡¤¬´¨¤¤¤é¤·¤¤¤¬
¤µ¤¹¤¬¤Ë²¹¤á¤«¤¿¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë
¸¤¤Î¤ªÉ¡¤Ï´¨¤µ¤Ë¼å¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·üÌ¿¤Ë²¹¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÅº¤¨¤¿¼ê¤¬²¿¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤´¨¤µÂÐºö¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤ã¤ï¤¤¤¤¡ª¤¢¤¶¤È¤¤¡ª¡×¡ÖµÛ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¨¤¤Æü¤â¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ð¿´¤¬¤Ý¤«¤Ý¤«²¹¤Þ¤ê¤½¤¦¡£°¦¸¤¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
Ìó25Ê¬¤ÎÎ±¼éÈÖ¸å¡Ä»ô¤¤¼ç¤Ë¶»¤ÎÆâ¤òÁÊ¤¨¤ë°¦¸¤¤Ë1Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¨¥Þ¤Ç¤¹¡ª(@emmarinko)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£°¦¸¤¤Ï¤ªÎ±¼éÈÖ¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤«¡©¤ªÎ±¼éÈÖÃæ¤Ë²È¤ÎÃæ¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Êª¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤â¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤»×¤¤¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
©emmarinko
º£Æü¤Ï¤ªÎ±¼éÈÖ(Ìó25Ê¬)¤ÇÂçÊÑÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤È¤³¤í
¡Ö¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ï¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤º°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï30Ê¬¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´Å¤¨¤óË·¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤É¤³¤Ë¤â½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸¤¤ÎÂÎ´¶Åª¤Ê»þ´Ö¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡ÖÂÎ´¶3ÇÜ¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¼ä¤·¤µ¤òÁÛÁü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¦¸¤¤Î´èÄ¥¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤è¤·¤è¤·¡×¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
