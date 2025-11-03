永野、自身の40歳誕生日イベントで絶叫した驚きの言葉　モグライダー芝が10年経っても忘れない衝撃の瞬間

お笑い芸人の永野が、かつて自身の40歳の誕生日会イベントで「20代がいいに決まってる！」と絶叫。10年来の付き合いであるモグライダー・芝大輔が、当時の衝撃的なワンシーンを明かした。

10月31日（金）に配信がスタートしたテレ朝Podcastの新番組『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』での一幕。

芝は、永野が40歳になるまさにその日、ライブスペースにて朝まで行われたイベントでの“第一声”を鮮明に覚えていた。

ステージに立った永野は「40になりました」と報告。続けて、「『男は40からだ』って言う奴がいる」と口にしたかと思うと、間髪入れずに「そんなはずない！20代がいいに決まってる！」と全力で否定し、絶叫したという。

当時20代だった芝は、世間の常識に一切媚びないその姿に「らしすぎて笑いました、あのとき」と、強烈な“永野らしさ”が刻まれた瞬間だったと振り返った。

これを受け、現在51歳になった永野も「本当に思うんですよ、それは」「いいこと何もないよ、年食って」と、その考えが今もまったく変わっていないことを強調していた。