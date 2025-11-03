

（写真：筆者撮影）

【写真を見る】午前3〜4時にはじまる「笹かま」づくり。ここだけで味わえる“出来立て”はふわっとした食感と魚の甘みが口いっぱいに広がる絶品。

いまどきの工場見学は、ただの社会科見学ではない。ワクワク感やお得感を楽しめる人気スポットであり、企業のこだわりや技術力、現場ならではの工夫に触れられる貴重な場だ。

この連載では、実際に工場を訪れ、見学者目線の驚きや楽しさはもちろん、製品や施設に込められた企業の想いや試行錯誤の裏側をひもといていく。

集合時間は朝7時50分。おそらく、日本でここだけ。

それは宮城県仙台市のかまぼこメーカー・鐘崎が行う「朝食付き工場見学」だ。

一般的な工場見学が10時前後にスタートするのに対し、同社はあえて、8時という時間帯を選んだ。まだ街が完全に動き出す前に、工場の奥では職人たちが黙々と笹かまを焼き上げている。その“生きた現場”を間近で見られるのが、この工場見学の醍醐味のひとつだ。

しかも見学のあとは、出来立ての笹かまと、旨みたっぷりのあら汁が並ぶ特別な朝食が待っている。 「見て」「知って」「味わう」までをひと続きに体験できる、全国でもめずらしい取り組みである。

映像コンテンツへのシフトが進む工場見学業界で、なぜ地方企業はあえて「リアルな現場を見せること」にこだわるのか。

今回は実際の見学レポートとともに、株式会社鐘崎 事業推進室 室長・渡邉志織さんに、その背景を聞いた。

朝食込みで1500円

鐘崎の朝食付き工場見学が開催されているのは、仙台駅からタクシーで約20分の場所にある「鐘崎 笹かま館」。

1989年に仙台・宮城の食や文化を満喫できるアミューズメント施設として誕生した。



1989年にオープンした鐘崎 笹かま館（写真：筆者撮影）

スタイリッシュな館内には売店やカフェ、手づくり体験エリアなどがあり、アジアを中心に海外からのツアー客も多いという。

工場見学は土日限定。事前予約制で1人1500円（朝食代込み）。

※開催時期は変動あり。詳しくはHPでチェックしてください。

「コロナ前は10時頃の営業時間中に開催していたのですが、見学時間が生産が終了している時間帯でした。工場見学に来たのに、動いていない製造ラインしか見られない。そんなお客様の声がきっかけでリニューアル後は内容を見直すことにしました」

筆者は、リニューアル前の工場見学にも参加したことがあるが、そのときもすでに製造が終わり、清掃の様子しか見られなかった。工場見学の中でも稼働中の製造ラインに魅力を感じる筆者にとっては、体験価値が薄れてしまい、正直もの足りなさも感じていた。

かまぼこ職人がアテンド

笹かまの製造は、朝の3〜4時には始まっている。焼いている様子が見られるのは朝8時ごろ。そこで同社は、思い切って朝から工場見学を行うことにした。

リニューアル当初は「そんな朝からお客様は来てくれないのでは」と社内でも懸念の声があった。 しかし、実際に始めてみると「こんな時間から工場が動いているなんて知らなかった」「朝食も食べられて楽しい」と参加者からは好評を得た。

案内してくれるのは、現場を知る職人たち。

「現場の空気を直接伝えたくて、アテンドは全員、かまぼこ職人にしました」と渡邉さん。

職人ならではの視点で、工程のポイントや素材へのこだわりを語ってくれるため、リアルな話に引き込まれる学びと発見の時間になる。この日も、参加していた子どもからの質問に現場知にもとづく言葉で答えていた。

最初のコーナーでは、「かまぼこ」という名前の由来を学ぶ。諸説あるが、平安時代に魚のすり身を竹に巻きつけて焼いた姿が「蒲（がま）の穂」に似ていたことから「かまぼこ」と呼ばれるようになったといわれている。また、形が武器の「鉾（ほこ）」に似ていたことから「蒲鉾（かまぼこ）」と書かれるようになったとも。



見学通路には、かまぼこや魚に関する展示も（写真：筆者撮影）

魚のすり身を焼いて保存食としていた当時の知恵が、今では仙台名物・笹かまぼことして受け継がれている。歴史を知ると、1枚の笹かまに込められた文化の厚みが感じられるから不思議だ。

鐘崎のかまぼこには、スケトウダラや吉次（きちじ）など数種類の白身魚が使用されている。

「作り方自体は他社と大きく変わらないと思います。でも、私たちは化学調味料・でんぷん・保存料を一切使いません。量産の中で無添加を貫くのは難しいですが、素材本来のうまみを最大限に引き出すことを何より大切にしています」

この無添加への挑戦こそが、鐘崎のブランド価値の根幹だという。工場見学を通じて、そういったこだわりや想いを消費者に直接伝えることが同社の狙いでもある。

さらに奥へ進むと、職人たちが実際に作業する生産ラインが広がる。

冷凍状態の原料魚を擂潰（らいかい）機で丁寧にすりつぶし、塩や魚醤を加えて「足」と呼ばれる弾力を生み出す。この工程は、かまぼこの仕上がりを左右する最も重要なプロセスだ。ほどよい弾力と食感を生み出せるよう、その日の気温や湿度、素材の状態を見極めながら、味を調整しつつ、練り合わせていく。



擂潰（らいかい）の様子もガラス越しに見学することができる（写真：鐘崎提供）

鐘崎では、日々膨大な量の魚をすり身へと加工しているが、仕上がりを支えるのは人の目と手の感覚。機械任せでは出せない微妙な「足」を、職人が見極めている。

“焼きたて”のかまぼこ

成形を終えた笹かまは、300度の高温で約4分間焼き上げられる。

「焼き上げる工程で大切なのは、“安全”“厚み”“焼き色”です。中心部分までしっかり加熱し、独自の焼き方で他にはない厚みと美しい焼き色を生み出しています」

ガラス越しに見える焼成工程は、まさに“生きたものづくり”を間近に感じられる瞬間だ。そして、焼かれていく笹かまがとてもかわいらしい。

最盛期になるシーズンは1日に10万枚近くの生産も行うという。

焼き上げ後は冷却工程へ。かまぼこは冷蔵管理が必要な食品のため、私たちが普段口にしているのはこの冷却後の製品だ。しかし、この工場見学ではなんと焼成後、冷却前の“ここだけのできたて笹かま”を朝食で味わうことができるのだ。

そして、お待ちかねの朝食がこちら。焼きたての笹かま「大漁旗」とお椀にたっぷり入ったあら汁。



工場見学で楽しめる朝食（写真：筆者提供）

「一般に流通している笹かまは加熱後に冷却されますが、見学参加者には冷却前の焼きたてを提供しています。焼きたては香ばしさも食感もまったく違うんです」

実際に食べてみると、ふわっとした食感と魚の甘みが口いっぱいに広がる。見学で聞いた説明や、目の前で見た職人の手さばきを思い出しながら味わう一枚は、何倍にもおいしく感じられる。



出来たて、焼き立ての笹かまはここだけの体験（写真：筆者撮影）

地元では、モーニングの代わりに訪れるリピーターも増えている。同社ではこうした動きをうれしく受け止めており、震災を経て、地域の人が集う場としての役割も意識するようになったという。



地元の方から観光客まで幅広い客層が訪れる鐘崎笹かま館（写真：筆者撮影）

改めて、鐘崎における工場見学の位置づけについて尋ねてみると、渡邉さんはこう語った。

「CSRの要素もありますが、それ以上に食文化の継承という使命を感じています。笹かまは、宮城の食文化そのもの。子どもたちや観光客がここで学び、味わうことが地域への理解につながると思っています」

観光シーズンには県外客に加え、台湾などアジア圏からの参加も増えているという。海外の参加者にとって、笹かまは未知の食べ物。日本らしさを体感できる貴重な機会となっている。

傾向として、来館者の楽しみ方にも変化が見られるという。

「今は“モノ”より“コト”“トキ”といった体験そのものに価値を感じる方が増えています。そのため当館でも、“ここでしかできない”体験や飲食を楽しみに来られる方が多いですね」

厳しい笹かま業界で見つけた勝機

一方、笹かま業界全体は、原料高騰や贈答文化の縮小といった課題に直面している。そこで同社は、魚を日常的に楽しめる新ブランド「杜のこんだて 鐘崎」を2013年に立ち上げた。肉の代替品として魚を使った総菜など、健康志向の流れにも合致し好調だ。2025年10月8日には6店舗目となる「杜のこんだて鐘崎イオンモール仙台上杉店」もオープンした。



2025年10月にオープンした杜のこんだて鐘崎イオンモール仙台上杉店（写真：鐘崎提供）

「宮城は、実はメタボ率が全国でも高い県なんです。だからこそ、地元の方々の健康を支えたいという思いがあります。鐘崎としても、かまぼこ事業に次ぐ柱として、“日常的に使っていただけるサービス”へと進化していければと考えています」

最後に今後の展望について尋ねると、渡邉さんは「究極の没入型体験ができる工場見学をつくりたい」と語った。笹かま館では現在も、気軽に楽しめる手づくり体験から、職人に教わる本格的な体験まで幅広く用意されている。さらなる没入体験とは、いったいどんなものなのか。いち工場見学マニアとしても、今後の展開が楽しみでならない。



（写真：鐘崎提供）

【写真を見る】ふわっとした食感と魚の甘みが口いっぱいに広がる笹かま。

（丹羽 桃子 ： 工場見学マニア・ライター）