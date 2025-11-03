「放射線治療の費用」はいくらかご存じですか？医師が徹底解説！

放射線治療は多くのがん治療で用いられている有効な治療法です。とはいえ、治療完結までに時間を要することからも費用を心配する患者さんは多くいます。

治療を行うときに慌てないために、前もって治療費について知るのは大切です。さらに、患者さんの負担を軽くする制度を知っておくことも助けになるでしょう。

そこでこの記事では、放射線治療の費用に関して役立つ情報を解説します。費用を過度に気にせず前向きに治療を行うための参考にしてください。

監修医師：

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

放射線治療とは？

放射線治療はがんおよびその周辺のみを治療する局所治療のことです。がん細胞が正常細胞よりも放射線に弱いという特性を活かし、病巣部に放射線を照射して治療を行います。

手術・薬物療法（抗がん剤）と並んでがん治療の3本柱の1つとして重要な役割を果たしており、以下のような利点を持っています。

体を切らず臓器の形態・機能を温存できる

全身への負担が少なく幅広い患者さんが受けやすい

体のどの部位に発症したがんでも治療ができる

病状によっては外来通院で治療を受けられる

放射線治療は被曝する、または副作用が強いというイメージがある患者さんは多いですが、基本的に放射線を照射していない部分に副作用は出ません。さらになるべく正常な組織に対する放射線の影響を抑えるために、少しずつ照射し時間をかけて治療を行います。

がんの放射線治療にかかる費用は？

放射線治療にかかる費用は、治療を受ける病院・病状・治療法の種類・治療回数などによって異なります。照射費用のおおまかな金額としては、治療完結までに約100～200万円ほどかかる見込みです。実際に請求される費用には治療計画作成費・診療費なども加算されるため、全体で300万円前後の費用がかかると思われます。

支払いは毎回の治療で行われますが、1回で数万円単位の治療費が必要となるでしょう。多くの治療法の中でも放射線治療が高額になりやすいのは、先進医療が多く用いられているからです。とはいえ、より確実に治療を行っていくために必要な費用とご理解ください。

放射線治療の費用についてよくある質問

ここまで放射線治療の費用・保険適用・制度などを紹介しました。ここでは「放射線治療の費用」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

放射線治療を受ける際に必要となるそのほかの費用について教えてください。

木村 香菜 医師

まず、初診料・再診料とともに診察に関わる検査料がかかります。また基本的に放射線治療は通院で受けられますが、入院が必要な患者さんは入院費も別途必要です。さらに、患者さんの病状・治療の経過によって治療計画を変更する場合は、管理料が再度発生するでしょう。これらの費用も保険が適用されるので、自己負担を軽減できます。

高額療養費制度の申請方法を教えてください。

木村 香菜 医師

支払いが終わっている方は、加入している公的医療保険の窓口で支給申請書を提出しましょう。郵送で申請することも可能です。保険の種類によっては、支払い時に病院から得た情報をもとに保険会社が高額療養費制度の案内をしてくれる場合もあります。また支払い時の提示で適用される限度額適用認定証は、申込書をお勤め先の会社経由で健康保険組合に提出することで交付されます。マイナ保険証を登録している方であればマイナ保険証の提示でも有効なので、こちらも検討しください。

編集部まとめ

この記事では放射線治療の費用について解説しました。多くのがん治療で検討される治療法ですが、費用面を心配している方が多いでしょう。

一般的に高額な治療費がかかりますが、保険適用で負担が軽減される場合がほとんどです。さらに、負担額を減らせる制度も設けられています。

ぜひこの記事を参考にしてどのような費用が必要なのか、どのくらい負担しなければならないかをあらかじめよく知り、不安なく治療に専念してください。

