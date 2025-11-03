【しまむらのグレー色】が可愛い！ 楽ちん × 体型カバーが叶う♡「大人気パンツ」

ゆったり着られてサマ見えするパンツは、オシャレも体型カバーも狙えて毎日ヘビロテの予感。さらに“グレー”を選べば、上品な雰囲気もプラスできそうです。今回はインフルエンサーの@miu___wearさんがリアルバイした【しまむら】のグレーパンツに注目。オシャレ感度の高い着こなしとあわせてご紹介するので、ぜひチェックしてみて。

上品なグレーと丸みシルエットが魅力の秋パンツ

【しまむら】「MKOTツイルタックコクン65」\2,189（税込）

フロントタックと丸みのあるシルエットが魅力のパンツ。グレーのシックな色味が上品さときちんと感を後押しし、@miu___wearさんも「高見え半端ない」と太鼓判を押す一枚です。シンプルなトップスに合わせて穿くだけで、こなれた雰囲気に。レッグラインを拾いにくいゆとりのあるシルエットで、「前回大人気だった」という注目度の高さも納得の一枚です。

ペプラムトップスと自然にマッチするボリューム感

今季トレンドのペプラムシルエットのアイテムとも好相性。@miu___wearさんは、モノクロでまとめたワンツーコーデにブラウンのペプラムベストをプラス。ボリューム感のあるパンツと立体的なベストのシルエットが絶妙にマッチします。さらに、フェミニンなエッセンスをグレーのパンツが程よく引き締め、大人っぽさを添えた大人カジュアルに。全体のシルエットにメリハリをつけていて、スタイルアップも期待できそうです。

フェザーカーデでパッと華やぐ秋のパンツスタイル

ウエストゴムでラクに穿けそうなのに、ベルトループ付きで程よくきちんと感も出せるのが魅力。カジュアルなロンTをタックインすると、ラフさが引き締まり上品なワンツーコーデに。さらにふんわりフェザー素材のカーディガンを羽織れば、シンプルなパンツスタイルもぐっと旬な雰囲気に仕上がります。さりげなく華やかさを取り入れたい気分なら、ぜひ参考にしてみて。

ショート丈ジャケットを合わせてメリハリバランスに

ボリュームのあるパンツには、ショート丈ジャケットを合わせたスタイルアップが狙えそうなコーデもおすすめ。@miu___wearさんは、ウエスト位置が高く見える丈感のジャケットをセレクト。グレーのパンツにアースカラーを合わせることで、引き締まった大人カジュアルに。コントラストの効いたウエストマークと、ボディバッグ風のショルダーも、目線を上げるスタイリングのコツとして真似したいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

