ママ友ランチを「お金がない」と断ったら → 「ケチ」「協調性ない」とSNSで晒され絶句。しかし、別ママが

ママ友関係のトラブルを教えてくれた筆者の知人・Mさんのお話です。

ホテルランチのお誘いを正直に「お金がないから」と断ったところ、SNSで批判されてしまったそうです。

5千円ランチのお誘い

Mさんはこの体験から、SNSで盛り上がっていたママ友たちではなく、本当に信頼し合えるママ友とだけ付き合おうと思いました。

人それぞれに事情があるのを「ケチ」だと決めつけ「協調性がない」なんて投稿するママ友は、所詮本当の友達ではないのです。

【体験者：30代・女性パート、回答時期：2024年10月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：神野まみ

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。