「アベンジャーズ」シリーズのブラック・ウィドウ役などで知られる女優のスカーレット・ヨハンソン（40）は、娘から「マリー・アントワネットのドレス」をせがまれたことがあるそうだ。元夫ロマン・ドリアックとの間に11歳の娘ローズを持つスカーレットが、最近出演したポッドキャスト「ビジー・ディス・ウィーク」で、娘から受けた最も驚きのリクエストについて語った。



【写真】現在の夫コリン・ジョストとの結婚式で娘からのステキなサプライズもあった

スカーレットは「娘が、マリー・アントワネットのドレスをお願いしてきたの」と告白。ウクライナのオペラ衣装を手がける優れた衣装職人が、フープスカートとコルセット付きの本格的なオペラ風ドレスを娘のために仕立てたと明かした。「本当にすごかった。サイズ調整できるようになっていて、何年も着られるの。今でも着ていて、すごく可愛いのよ」と続けた。



さらにスカーレットは、娘ローズがそのドレスを特別な場面で着用したことも明かした。22020年にコメディアンのコリン・ジョストと結婚したスカーレットは、「実は娘がそのドレスを私の結婚式で着たの。それは本当に素晴らしい瞬間だった」と語る。「最初は普通のドレスを着ていたんだけど、突然『今すぐ着替えたい』って言い出して。私は結婚式の最中に『ちょっと待ってて、ローズの衣装チェンジがあるの』って言ったのよ」と、微笑ましいエピソードを振り返った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）