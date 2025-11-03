明日の『ばけばけ』“錦織”吉沢亮、“ヘブン”トミー・バストウのため家と女中を探すことに
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「ドコ、モ、ジゴク。」（第27回）が11月4日に放送される。
【写真】花田旅館を訪れたトキ（高石あかり）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第27回あらすじ
トキはフミ（池脇千鶴）と花田旅館にしじみを売りに来たところ、ヘブンと平太（生瀬勝久）がケンカ中だと知る。登校したヘブンから旅館を出ていきたいと家探しを依頼された錦織（吉沢亮）は、さらに知事（佐野史郎）からヘブンの世話をする女中も見つけるよう難題を突き付けられる。
そんな中、ヘブンの女中を探しているとうわさを聞きつけて、なみ（さとうほなみ）が候補として名乗り出る。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
