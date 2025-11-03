一発で装着可！小さい穴に通さなくても使えるって最強♡ありがたい100均スマホグッズ

最近ダイソーで発見した『チャーム（メタルパーツ細リボン、シート付き）』が優秀でした。シルバーチャーム×ブラックリボンの、ほどよく甘いデザインが好印象♡そして何より装着が簡単！フックタイプだからスマホシートの穴に引っ掛けるだけで、手間なく装着完了。ありがたすぎるスマホストラップなんです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：チャーム（メタルパーツ細リボン、シート付き）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4900662759956

ほの甘デザインが可愛い♡『チャーム（メタルパーツ細リボン、シート付き）』

ダイソーのスマホグッズ売り場で、可愛いストラップを見つけました。『チャーム（メタルパーツ細リボン、シート付き）』という商品です。

何より「デザインが可愛い！」というのが第一印象。シルバーのボール＆ハートのチャーム、そこにちょこんと結ばれたブラックカラーの細リボン♡ガーリーだけど甘すぎない、大人向きのデザインが素敵です。

スマホシートが付属しているのも嬉しいポイント。装着方法は説明するまでもありませんが、スマホシートをケースの内側に入れて充電口の穴から通し、ストラップをスマホシートに取り付けるだけ。スマホシートを別途購入しなくて済むのが嬉しいですね。

フックタイプだからワンアクションでラクに装着できる！

そして、見た目の可愛さだけじゃないのが、本品のスゴイところ。ストラップをシートの穴に通す際に、ストラップ側の接続部分がヒモだったり、シート側の穴が小さかったりすると、通すのに手間取りませんか？

でも本品は、ストラップの接続部分が写真のようなフックタイプになっているから、接続がワンアクションで済んでラクチン♪小さな穴にストラップの紐を必死になって通さなくても手軽に飾りつけられます。

筆者は休日だけ、スマホをショルダーストラップで斜め掛けできるようにしているのですが、そのたびにシートを付け外しするのがちょっと面倒でした。とはいえ、シートをつけっぱなしにしておくと見た目が少し気になるんですよね。

『チャーム（メタルパーツ細リボン、シート付き）』なら、ストラップのオン・オフが簡単。気軽に付け替えられるので、使い勝手も抜群です

今回は、デザインが可愛い上に簡単に装着できるフックタイプの『チャーム（メタルパーツ細リボン、シート付き）』をご紹介しました。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。