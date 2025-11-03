【体当たり取材】大雨の夜を不眠不休で100キロ歩き続けた──東京エクストリームウォーク100kmを完歩した女性YouTuber
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
神奈川県小田原城から東京都有明まで100キロメートル。1600人以上が参加し、制限時間は26時間。それが「東京エクストリームウォーク100」だ。
今回、この過酷なイベントに初挑戦したのが、登山系YouTuber「低山ハイカー 英武（えいぶ）ゆう」さん。しかし、大会当日は2日間にわたって雨が降り続く、過去最悪レベルのコンディションとなった。
＜雨に翻弄された26時間の記録＞
「雨が止まないですね」──動画の中で英武さんは何度もそうつぶやく。開始から終了まで、ほぼ休むことなく降り続いた雨。寒さも加わり、参加者たちの体力と精神力を削り続けた。
「完歩率は6割まで落ちるそうです」と英武さんが語ったように、雨によって足にマメができたり、体調を崩したりしてリタイアする参加者が続出。最終的な完歩率は71.9%。晴天時の約80%と比べ、約10%も低下した。
＜緻密な準備と戦略＞
英武さんの凄さは、短期間でこのイベントに向けた万全の準備を整えたことだ。装備選びから歩行ペースの管理まで、すべてが計算されていた。
装備面での工夫：
・雨対策：当初予定していた超軽量レインウェアを捨て、しっかりしたレインウエア上下に変更
・ペース管理：メトロノームアプリで135BPMのリズムを保持
・足のケア：30kmごとに保護クリームを塗り直し、予備の靴下を携行
・安全確保：レインウェアの上から装着できるゼッケンベルトを急遽購入
「私、体が小さいからその体の利を生かして、結構オーバーテイクしていきました」──集団の中でも自分なりの歩き方を見つけ、着実に前進していく英武さんの姿が印象的だ。
＜限界との闘い＞
42km地点で初めて鎮痛剤を服用。しかし、本当の試練はこの後に待っていた。
「太ももがパンパンで足も上がらない」──86km地点の最終チェックポイントで受けたスタッフの診断は意外なものだった。「飯の食いすぎ」。寒さで内臓がうまく働かず、消化不良によって血の巡りが悪くなり、手足がむくんでしまったのだ。
動画では、大会後の英武さんの手が通常の倍近くにむくんだ様子も映されている。栄養補給の難しさを物語るエピソードだ。
＜感動のゴールと最後のオチ＞
ついに東京・有明のゴール地点に到着。2日間にわたる長い戦いを終えた英武さんを、スタッフが温かく迎える。
しかし、最後の最後で英武さんらしいオチが待っていた。ぜひそれについては動画を見て確認してほしい。
＜視聴者からの感動の声＞
この動画には多くの感動的なコメントが寄せられている。
「このチャンネルで感動したのは初めてかも」
「少し泣いてしまいました」
「今まで観たエクストリームウォークの動画の中で一番わかりやすいです！次回参加予定なので、教科書代わりにさせていただきます！」
また、同様のイベントに参加した視聴者からは「英武さんが雨の中完歩したのがいい励みになりました」というコメントも。英武さんの頑張りが、他の参加者にも勇気を与えていることがわかる。
＜登山系YouTuberが魅せた底力＞
英武さんの完歩は登山で培った体力と精神力、そして装備に対する知識があってこそ成し遂げられたものだ。
雨という最悪のコンディションの中、一睡もせずに100km以上を歩き切った英武さん。その姿は、まさに現代の冒険者と呼ぶにふさわしいものだった。
動画は現在、多くの反響を呼んでおり、今後のエクストリームウォーク参加者にとって貴重な参考資料となりそうだ。来年の大会には、英武さんの動画に感化された新たな挑戦者たちが集まることだろう。
──────────────────────────────
動画は「低山ハイカー 英武ゆう」YouTubeチャンネルで公開中。100kmウォークの全記録を詳細に追ったドキュメンタリーとして、必見の内容となっている。
チャンネル情報
「山であったらこんにちはー！」低山ハイカーの英武ゆう（えいぶゆう）です。このチャンネルは、主に1,000メートル以下の低山の魅力を紹介していきます！また、登山のノウハウや技術についてもWebセミナーで解説しています！