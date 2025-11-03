こんなの反則だよ！可愛すぎて即買い不可避♡目が釘付けになってしまった100均フィギュア

セリアの店内を歩いていたとき、ふと視界に入った小さな猫。「なにこれ、かわいすぎる！」と心奪われ、気づけばカゴINしていました！水槽やコップのフチなどに引っ掛けられるタイプのミニフィギュアで、ぶら下がっているような姿が愛らしい…♡机の上や花瓶のフチにちょこんと掛けるだけで、ちょっとした癒しをくれます。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ひっかけられるねこ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：1.3cm×4.5cm

カラー展開：黒、白

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203207548

フチにちょこんと…癒し系すぎる姿にきゅん！セリアの『ひっかけられるねこ』

セリアのペット売り場でふと目に入った猫のフィギュア。

手の部分がフック状になっていて、水槽の縁などに引っ掛けられる仕様です。

この手の小物に弱い筆者は見た瞬間、思わず足を止めてしまいました♡

デザインは黒猫と白猫の2種類があり、筆者は黒猫を購入しました。

よく見ると、ペイントが少しはみ出していたり、瞳孔が描かれていなかったりと、仕上がりはゆるめ。

正直繊細とは言えませんが、100円なので粗さもご愛嬌です。手作り感のある素朴さがむしろかわいいです♡

ちょっとの遊び心で日常がほっこり…♡

筆者は水槽の代わりにガラスの花瓶につけてみましたが、これが想像以上に可愛い！

まるで猫が「よいしょ」と身を乗り出しているようなポーズで、つい写真を撮りたくなってしまいます。

窓辺やデスク、洗面台の片隅など、置いておくだけでほんのり癒しをくれる存在です。

後ろ姿もとってもキュート！腕がぷるぷるしているように見えるのは筆者だけでしょうか…。

セリアには他にもかわいい猫のオブジェがあります。『水槽用オブジェ ねこ』は、ハチワレと茶トラの2種類があり、それぞれ微妙にポーズが違ってどちらも味があります。

釣り竿風の棒と紐付きで、猫がちょこんとお座りして釣りをしているような姿がたまりません♡

毛並みの表現も細かく、100円とは思えない完成度。観葉植物の鉢や棚の上に座らせるだけで、一気に癒し空間に早変わりです。

思わず笑顔になれるゆるかわアイテム、セリアで見つけたらぜひ手に取ってみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。