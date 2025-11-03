コレ、思ってたんと違って涙出た…使い勝手はばっちりな100均美容グッズ

セリアをパトロール中に見つけたのが、ふんわり＆真っ白な見た目が可愛い、洗顔用の『ふんわりヘアバンド』です。何よりくしゅくしゅの状態が可愛いのに、実際にかぶってみたら予想外の事態が…！もちろん、肌触りが良くて吸水性もバツグンなので、使い心地に問題はなし。早速ご紹介していきます。

商品情報

商品名：ふんわりヘアバンド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：20×8cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4571196331743

くしゅくしゅっとしたデザインが可愛い♡『ふんわりヘアバンド』

セリアの美容グッズ売り場で、可愛いヘアバンドを見つけました！その名も『ふんわりヘアバンド』という商品です。

このヘアバンド。何よりふわふわの見た目が可愛いですよね♡色も真っ白なので、なんだか雲みたいです。使い始めは細かい毛が落ちることがあるようなので、よく洗ってから使うと良いですよ。

くしゅくしゅっとギャザーが寄った状態が可愛いので、ふわっとかぶるのが理想的ですよね。ところが実際にかぶってみると…。悲しいかな、ハチ張りで頭が大きめの筆者にはピッタリサイズ。ギャザーが伸びてしまって、どうにも可愛くはなりませんでした。

素材自体に伸縮性があるわけではなく、ゴムで縫い付けられたヘアバンドなので、伸びに限界があるんです。これは誤算でしたが、見た目の可愛さに変わりはないので良しとします。

肌触りが良くて吸水性もバツグン！

予想外な見た目の変化はありましたが、洗顔用ヘアバンドとしての使い心地自体はもちろんバッチリ。ポリエステル製で肌触りがよく、触っていても気持ちが良いです。

しかも吸水性が高いので、洗顔用としてぴったり。前髪が濡らしたくない洗顔時はもちろん、メイクの時に髪を上げておくためにも重宝します。

ちなみに、セリアでは他にも洗顔用のヘアアイテムが販売されています。『hanging リフレッシュ洗顔カチューシャ』は、普通のアイテムとはひと味違うカチューシャ。洗顔やパック、メイクの時に髪の毛をまとめて留められるだけではなく、内側には付いた突起が頭皮のツボを刺激してくれるという優れものです。時間がない洗顔時でも頭皮マッサージまで一緒にできて一石二鳥ですね。

今回は、ふんわりとしてデザインが可愛い『ふんわりヘアバンド』をご紹介しました。使い勝手がよく、頭が小さい方ならクシュっとした可愛さをより実感できる洗顔グッズ。気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。