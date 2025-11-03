¡ÚÇ¯Ëö¤ÎÈËË»´ü¡Û¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌµÍý¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¤É¤¦ÊÖ¤¹¡©
11·î¤«¤é12·î¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁý¤¨¤ë¡¢¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÌµÍý¤Ê¤ª´ê¤¤¤Ç¡¢ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¸À¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ËÁ´¤Æ¤òÊú¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯ÃÇ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÃåÃÏÅÀ¤ØÆ³¤¯¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ÅÁ¤¨Êý¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÅÄÃæ¹ÌÈæ¸Å»á¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÎÓÂóÇÏ¡Ë
Ç¯Ëö¤ÎÌµÍý¤Ê°ÍÍê¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý
Ç¯Ëö¤äÈËË»´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ìµÞ¤®¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÇ¯Æâ¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌµÍý¤á¤Î°ÍÍê¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
Àª¤¤¤ÇÁ´Éô¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤È¡¢»Ä¶È¤ÈÉÊ¼ÁÄã²¼¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡¢ÃÇ¤ë¡Ê0¡ó¡Ë¡¢°ìÉô¤À¤±¼õ¤±¤ë¡Ê50¡ó¡Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±¤ë¡Ê100¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦»°ÃÊÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£
¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¸½¼ÂÅª¤ÊÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ØÆ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡Ò0¡ó¡áÃÇ¤ë¡Ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Ã±¤Ê¤ëµñÈÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂåÂØ°Æ¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÇ¯Æâ¤Ë»ñÎÁ¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤â¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ªµÙ¤ß¡¢Ç¯»Ï¤Î¤´°§»¢¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶ÈÌ³¤Ç¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢1·îÂè2½µ¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤â¤·²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¤é¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¡¢»ä¤É¤â¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢¹çÍýÅª¤ÊÆüÄø¤Ø¡ÈÍ¶Æ³¡É¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢³Ñ¤òÎ©¤Æ¤º¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡Ò50¡ó¡á°ìÉô¤À¤±¼õ¤±¤ë¡Ó¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¥Ë¡¼¥º¤Î¡È³Ë¡É¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤½¤³¤òÀè½Ð¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤´´õË¾¤Î50¸Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢»îºîÉÊ¤È¤·¤Æ5¸Ä¤À¤±Àè¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÖÇ¯Æâ¤Ë´ë²è½ñ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢Á´ÂÎ¥µ¥Þ¥ê¡¼¤È¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¸ÜµÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë2ÅÀ¤òÀè¤Ë¤ªÅÏ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹çÃ×¤¹¤ëÉôÊ¬¤òÁÀ¤¤·â¤Ä¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢»ÅÍÍ¤äÊý¸þÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤òÀè¤ËÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¼êÌá¤ê¤ò¸º¤é¤·¡¢»Ä¤ê¤Îºî¶È¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ò100¡ó¡á¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±¤ë¡Ó¤Ç¤¹¡£¾¡Éé°Æ·ï¤äÀïÎ¬Åª¤Ë²¸¤òÇä¤ê¤¿¤¤Áê¼ê¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤È¤â¤È¤¬ÌµÍýÌÜ¤Î°ÍÍê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£°ú¤¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ç¼´ü¡¢¢ÈÏ°Ï¡¢£ÉÊ¼Á´ð½à¡¢¤ÄÉ²ÃÍ×Ë¾¤Î°·¤¤¤òÊ¸½ñ¡Ê¥á¡¼¥ëÅù¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¤Ç³ÎÄê¤·¡¢Áê¼ê¤Î¡È¸å½Ð¤·¡É¤Ç±ê¾å¤·¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºî¶È¤Î¶èÀÚ¤ê¤´¤È¤Ë¹ç°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀßÄê¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¸¡¼ý¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î´õË¾ÄÌ¤ê¤ËÁ´¤Æ¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î»Å»ö¤¬Á°¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐËþÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿»°ÃÊÂÐ±þ¤ò°ú¤½Ð¤·¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤Ê²¡¤·¹þ¤ß¤ò¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¼èÁÈ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ÅÁ¤¨Êý¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÅÄÃæ¹ÌÈæ¸Å»á¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë