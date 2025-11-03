“くみっきー”ことモデルの舟山久美子が、長女の誕生日をお祝いした様子を披露し、祝福の声が集まっている。

３日までに更新したインスタグラムで「娘が１歳を迎えた記念に、家族で沖縄旅行へ 私たちからのプレゼントは、かけがえのない時間と想い出をつくる旅にしました」と書き始めると、長女をお祝いする様子の写真などをアップ。

次の投稿から長女の顔出しをやめることを記し、「見守ってくださる方々がいて、私たち家族は本当に幸せだなぁと。いつも、くみっきーｆａｍｉｌｙをあたたかく見守ってくださり、本当にありがとうございます。これからも、大切な人たちと歩む日々を、愛と感謝を忘れずに過ごしていきたいなと思います…」と続けた。

この投稿に「１歳のお誕生日おめでとう もう１年経つのかーとほんとあっという間ですね」「もう１歳だなんて...早すぎる」「素敵な年になりますように」「くみっきーママもおめでとうございます」などの声が寄せられている。

舟山は２０１９年９月に一般男性と結婚し、２１年９月に第１子を出産。２４年１０月に第２子出産を報告した。