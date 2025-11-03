２０２２年１０月１日に７９歳で亡くなった国民的プロレスラーで“燃える闘魂”アントニオ猪木さんの肖像家などを管理する猪木元気工場（ＩＧＦ）は２日、ドジャースが１日（日本時間２日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦の敵地・ブルージェイズ戦を延長１１回の末に制して４勝３敗とし、２１世紀初、球団初の連覇で９度目の頂点に立ったことを受け、祝福の声明を発表した。

第７戦で第６戦先発からの連投で９回途中から２回２／３を無失点、ＷＳ３勝を挙げ、日本人では２００９年松井秀喜（ヤンキース）以来の最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた山本由伸投手が、シャンパンファイト中にトラビス・スミス・コーチに耳打し、同コーチが「ゲンキガアレバ、ナンデモデキル！」と猪木さんの名言を叫んだことを受けたもの。

ＩＧＦは猪木さんの公式「Ｘ」でドジャースの皆さんＷＳ連覇おめでとうございます。そして山本由伸投手 ＷＳＭＶＰおめでとうございます。完投も、連投も 『ゲンキガアレバ、ナンデキル』」とポストした。さらに報道各社へ「ロサンゼルス・ドジャースのワールドシリーズ連覇誠におめでとうございます。山本由伸投手＆トラビスコーチのファンパンファイト映像に多くの反響をいただいております。『元気があれば何でもできる』アントニオ猪木もこうして、自身の言葉が生き続けることを喜んでいるのではないでしょうか。今後も、猪木の言葉が多くの方に愛され、皆様を後押しすることを望んでおります。猪木元気工場」との声明を発表した。