「朝は4時起き、夜は奴隷」“農家の嫁”がブチ切れ！お酒の席で『意外な逆襲』／義実家・家族人気記事BEST

「朝は4時起き、夜は奴隷」"農家の嫁"がブチ切れ！お酒の席で『意外な逆襲』
（初公開日は2022年10月12日 記事は取材時の状況）
令和になっても、「女性は家庭を守るもの」「男子厨房に入らず（家事や炊事は女性の仕事）」など、時代錯誤とも言える謎ルールは今も一部で存在します。
朝4時には起きて家事をするという水野美奈さん（仮名・36歳）も、そんな厳しい謎ルールに困惑した一人です。
都内から水野さんが嫁いだ先は、北関東で野菜やお米を作っている農家でした。
「“農家の嫁”って、当たり前のように労働力として扱われるんです。農作業そのものより、農作業をしている家族の身の回りの世話や家事など、当然のようにフォローするというか……しかも旦那は長男だからなおさら大変でした」
この記事では、あえて「嫁」という言葉をそのまま使いながら、彼女たちの実態をお伝えします。
◆「休みだもん寝てていいわよ〜、私たちは働くけど！」
その「当たり前」の内容はどういうものでしょうか。
「私たちは二世帯住宅で義父母と同居していて、夫の弟家族は徒歩15分くらいのところに住んでいます。私は地方銀行の契約社員として働き、義理の弟の妻（B子さん）は自宅で英会話教室を開いていて。つまり、私たちは自分の仕事も持っています。
でも休みの日になると、夜明け前に義理の母から恐怖のLINEが届くんですよ。
『まだ暗いから寝てていいわよ〜、私たち（義父母）は畑に行くけど』
『休日なんだからゆっくりしてね。私たちには休みはないけどね（笑）』って。
あくまでも自然体で微笑みながら、遠回しに嫌みとディス（悪口）を混ぜ込んでくる様子が目に浮かぶような、絶妙にイライラするメッセージが連投されるんです」
◆畑の手伝いに育児に仕事……！ 目の回る忙しさ
さらに追い打ちをかけるように、
「お昼の準備まで手が回りません（汗の絵文字）。だれかお茶やお茶菓子を届けてくれないかな〜？」というメッセージが、10時、12時、15時の休憩時間のたびに送られてくるとか。
女性陣はそれぞれのお子さんたちもまだ幼く、自分の家の家事や育児に追われながら、夫と分担して分刻みの怒涛（どとう）のスケジュールでなんとかこなしているそうです。
「だから土日は私とB子さんでなんとかシフトを組んで、必死に手伝いに行っています。でももっと大変なのは、田植えや稲の収穫の時期なんです……」
田植えの時期になると、早朝から活動する義父母に合わせて4時起きは当たり前。地方の農家では「親族一丸となって田植えをする」という暗黙のルールが当然のようにあって、嫁は誰よりも早く起きることが求められるとか。
◆家政婦と清掃業者とウーバー配達員を同時にやってる
「4時に起きて義実家に行って、B子さんと合流してすぐ朝ごはん作りを開始します。三家族分、大体10人分の朝ごはんを作って、日中に田植えをするときの飲み物としてペットボトルのお茶やお菓子を買ってくる。そして家に帰って子どもたちを起こして身支度させて、義実家との往復をしていると、あっという間に時間が経ってしまいます」
さらに恐ろしいのはここからです。
「『田植えは親族総出』なので、近所の叔父や叔母、ご近所さんなど、助け合い・お互いさまの精神でものすごい人数が集まるんですよ。田植え自体は機械でやりますが、苗を車で何往復もして運んだり、何かと人手が必要みたいで。
それで義実家にも人がたくさん来るから、掃除も念入りにやるように言われるんです。嫁たちの仕事は、日中は20人以上のお弁当を手配して運んで、お茶を用意して、義実家の掃除を徹底的にやる。
