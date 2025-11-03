◆新日本プロレス「棚橋弘至〜衣錦還郷」（２日、岐阜メモリアルセンター で愛ドーム（第１体育館））観衆３７４２人（札止め）

新日本プロレスは２日、岐阜メモリアルセンター で愛ドーム（第１体育館）で「棚橋弘至〜衣錦還郷」を開催した。

メインイベントでＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが元王者の後藤洋央紀と初防衛戦。白熱の激闘は、王者がワガママからレイジングファイヤーで後藤を沈め初防衛を飾った。

試合後のリングでＴＡＫＥＳＨＩＴＡはマイクで「さぁ、ＩＷＧＰのベルトをこの岐阜で防衛したということは、次は１．４東京ドームでこのベルトをかけて闘おうぜ。ドームでＴＡＫＥＳＨＩＴＡとやる勇気のある選手は、俺の前に立て」と呼びかけた。

これにセミファイナルで棚橋弘至を破りＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王座を防衛した辻陽太が登場。リング上で対峙した辻は「オイ、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ！ 次の相手はこの俺だ。ある人が言ったんだよ、『馬鹿になれ』ってな。あいにく俺は棚橋社長の引退相手を務めるほど馬鹿なレスラーではない。ただ！ このＩＷＧＰ、そして新日本プロレスのためならトコトン馬鹿になってやる。それが俺の覚悟だ。ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、東京ドームで俺と闘え！」と１・４ドームでの挑戦を要求した。

ＴＡＫＥＳＨＩＴＡは「辻陽太、お前のその気持ち、確かに受け取ったよ。辻、ドームでこの俺と闘う覚悟はできているか？ もしオメーにその覚悟があるなら、お前もそのベルトをかけろ」とダブルタイトルマッチを突きつけた。辻は当然だ、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ。覚悟はいいか！ 俺はできてるぜ」と受諾。来年１・４ドームで両王者の二冠戦が急浮上した。

バックステージでＴＡＫＥＳＨＩＴＡは「１・４東京ドーム、辻陽太……お前ならわかってると思うけど、俺たちがどっちが勝つか、どっちがチャンピオンとしてリングを下りるか、東京ドームをあとにするか、それだけの話ちゃうぞ。棚橋弘至の最後を見届けるために、たくさんのお客さんがドームには来てくれるんや。そこで棚橋が引退したら、プロレス界、日本のプロレス界……面白かったなって思わせるだけやない。これから、もっとおもろなるんちゃうかって、そう思わせなあかんぞ。俺と闘うってことは、そういうことや」と挑発した。

辻は「さあ始めるか、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ！俺にとって、この闘いはＩＷＧＰを取り戻す闘いだ！覚悟はいいか」と突きつけた。

◆１１・２岐阜大会全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

松本達哉、嘉藤匠馬、○ボルチン・オレッグ（８分５８秒 バーディクト→片エビ固め）ゼイン・ジェイ●、安田優虎、村島克哉

▼第２試合 ２０分１本勝負

○ハートリー・ジャクソン、藤田晃生、ロビー・イーグルス（９分１７秒 デスバレーボム→片エビ固め）永井大貴●、外道、高橋ヒロム

▼第３試合 ２０分１本勝負

吉岡勇紀、ＫＵＳＨＩＤＡ、ドラゴン・ダイヤ、○田口隆祐（７分５５秒 キドクラッチ）ＹＡＭＡＴＯ、タイガーマスク●、ＫＵＵＫＡＩ、エル・デスペラード

▼第４試合 ３０分１本勝負

○ディック東郷、金丸義信、高橋裕二郎、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（６分１８秒 体固め）マスター・ワト●、ＹＯＨ、矢野通、上村優也、海野翔太

▼第５試合 ３０分１本勝負

クラーク・コナーズ、ＯＳＫＡＲ、○Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ、鷹木信悟（１０分５８秒 Ｃｒｕｅｌｌａ→片エビ固め）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、テンプラリオ、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第６試合 『ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２５』優勝決定戦 時間無制限１本勝負

Ａブロック１位チーム・ＳＨＯ、○ＤＯＵＫＩ（１５分０１秒 横入り式エビ固め）Ｂブロック１位チーム・ロビー・エックス、石森太二●

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・辻陽太（２０分０５秒 ジーンブラスター→片エビ固め）挑戦者・棚橋弘至●

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（２４分２０秒 レイジングファイヤー→片エビ固め）挑戦者・後藤洋央紀●