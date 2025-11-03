今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月3日（月・祝）〜11月9日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月3日（月・祝）〜11月9日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【乙女座（おとめ座）】
今週は、相手のためを思ってやったことが、良い形となってあなたの元に戻ってくるようです。心の交流を大事にすると、苦手意識がある相手とも分かり合えるでしょう。恋愛は「力になりたい」という気持ちが相手に届きそう。一緒に頑張れるものができると、関係性が深くなっていくようです。
★ワンポイントアドバイス★
過去の嫌なことを思い出したときは、リラックスをしてから自分の内面と向き合ってみましょう。当時の自分の感情を認めてあげると良いかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
