明大野球部の歴史は故・島岡吉郎氏抜きでは絶対に語れない。現在、野球部の拠点は東京都府中市にあり、施設全体は「明治大学内海・島岡ボールパーク」、全選手が住む寮は「島岡寮」の名が付けられ、島岡氏の多大な功績が顕彰されている。

島岡氏は1911（明治44）年、現在の長野県高森町に生まれた。朝鮮鉄道の技師をしていた父親から「東京の大学で学べ」と命じられて12歳で上京。複数の旧制中学校で退学処分を受けるなど転校を重ねたが、明治大学政治経済学部予科に入学すると落ち着いた。8代目の応援団長に就任するなど非常に目立つ学生だったようだ。

六大学野球が誇る名伯楽「島岡監督」

大学を卒業すると証券会社に勤務。1942年、海軍に応召され入隊するが、数か月後に招集が解除され、特務機関員としてマカオに駐在する。イギリスやフランス向けの物資を日本に横流しさせる極秘任務を担当していたという。終戦を迎えると仲間と共に50トンの漁船でマカオを脱出し、五島列島にたどり着いたというエピソードでも知られている。

意外なことに島岡氏に野球の経験は全くなかった。だが指導力が評価され、1952年に監督に就任する。多くのプロ野球選手を育てたことでも知られるが、東京六大学リーグでは15回、大学選手権では5回、日米大学選手権でも2回の優勝に輝き、監督しても傑出した記録を残した。

1989年、島岡氏は77歳で死去。読売新聞は教え子の一人だった元巨人の高田繁氏に依頼し、談話による追悼記事を掲載した。（註）

「全員グラウンドの神様に謝れ」

高田氏は《御大は子どもみたいな人だった》と人柄を評し、《試合に勝てば新宿のビアホールで率先して大騒ぎ。負ければその怒りから、合宿所全体がシーンと静まり返るしかなかった》と振り返る。

明大野球部が早大野球部に敗れた日の深夜。御大は高田氏に「全員、下着だけの姿でグラウンドに集まれ」と命令したという。

《雨の降るなか、全員が大急ぎで出ると、「早稲田に負けたのは“人間力”を発揮できなかったからだ。全員グラウンドの神様に謝れ」。それぞれが各ポジションに散り、頭を地面にすり付けて「グラウンドの神様、申し訳ありませんでした」と、何度も続けた》

現在の基準に照らし合わせれば、完全なパワハラだ。しかし続く一節を読むと島岡氏が単なる“暴君”ではないことに気づく。

《もちろん、御大も一緒にやっているので、だれ一人文句もいわず黙々と続けた》──島岡氏も全力でグラウンドの神様に謝っていたのだ。

島岡氏の死去から35年以上が経過し、現在の明大野球部は往時とは全く異なる指導方針で練習が行われている。

明大野球部OBの広澤克実氏は2003年に現役を引退すると、2006年から08年まで阪神の一軍打撃コーチを務めた。その後、09年ごろから明大野球部の指導を手伝うようになったという。

大変だった風呂当番や食事当番

「2012年に大阪市内の高校で、バスケ部の主将が顧問の体罰に苦しんで自殺するという事件がありました。明大だけでなく相当な数の大学が事件を真摯に受け止め、それぞれの運動部で指導方針を改めたのです。例えば今の明大野球部ですが、もちろん後輩と先輩の上下関係は存在します。ただし、部員の会話だけを聞いていると、どちらが先輩でどちらが後輩かは分かりません。また1年生の仕事、2年生の仕事といった役割分担がありますが、上級生が1年生の仕事を手伝うことも珍しくありません。私たちの時代には考えられないことです」

広澤氏が野球部員だった時、グラウンドや寮は調布市内に建てられていた。そして風呂は薪で焚くものだった。

1年生の風呂当番は普段から木をチェーンソーや斧を使って割り、薪を作った。そして練習が終わると泥だらけのユニフォームのまま薪に火を付け、湯を沸かす。湯加減がうまくいかないと先輩に怒鳴られた。

食事当番もあった。寮の食事を作ってくれる女性は勤務していたのだが、1年生が野菜を切るなど手伝っていた。

明大野球部の練習施設は2006年に府中市で新築され、島岡氏の功績をたたえ「内海・島岡ボールパーク」と命名された。現在の清潔な寮では風呂は自動的に沸き、食事の用意を部員が手伝うこともない。

島岡イズムは今も健在

広澤氏は「昭和の時代と今では、確かに何もかも違います。ただし、明大野球部の核となる指導方針は全く変わっていないと思います」と言う。

「私たちが大学生だった時代は、様々な教育現場で従軍経験者が現役の教師として勤務されていました。島岡さんも海軍です。そして学校や企業の指導方針に旧日本軍の新兵教育が影響を与えていたのは間違いないでしょう。ただし、それでも島岡さんは『明大野球部はプロ野球選手を養成する場所ではない。人間力を鍛え、社会に貢献できる人材を育成する場所だ』と常に口にしていました。島岡さんは全身全霊で部員に接し、心血を注いで育て上げますから、野球部員が就職活動を行うと企業から高く評価されたものです。実際、明大野球部はレギュラーの座を獲得できなかった4年生でも就職が良いことで知られていました。野球より人間教育が大切だという基本方針は今の野球部にもしっかり受け継がれていると思います」

現在の広澤氏は民間企業の役員も務めており、ある日、人事の担当者と雑談していた。

「採用面接の話題になると、人事担当者は『どんなに優秀な人であっても、消極的な態度だと高く評価できないです』と言うんですね。つまり、『こういう仕事はできますか？』と質問しても、『できることならやりたくないです』と答えられると、優秀なのは分かっている相手でも採用を迷ってしまうそうです。私も、その気持ちは分かります。そして昔も今も明大野球部は何事にも意欲を示し、何でも挑戦してみるという部員を育ててきたのではないかと思います。やはり島岡イズムは今も健在なのです」

野球部員が暮らす島岡寮の入口には「人間力」の書が飾られている。

