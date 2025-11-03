東京六大学野球の秋季リーグ戦は、明治大学野球部が圧倒的な強さを見せつけた。10月19日に早稲田大学を1−0で破って5季ぶり44度目の優勝。さらに27日には立教大学に15−0で大勝し、リーグ通算6度目となる開幕10連勝の完全優勝を達成した。明大野球部の創部は1910年。これは明治43年にあたり、当時の首相は台湾総督や陸軍大臣を務めた桂太郎だった。（全2回の第1回）

＊＊＊

【写真を見る】衝撃的なエピソードの連続に「実話なの？」と疑ってしまう「明大野球部」秘話…その凄まじさから動画に「注意書き」が出ることも

ちなみに、1910年8月には日韓併合が行われている。明大野球部は今も名門として知られ、今年のシーズンで活躍したプロ野球選手の数は25人。“プロ選手・出身大学ランキング”の1位に輝いた。

六大学野球が誇る名伯楽「島岡監督」

そして、ネット動画でも明大野球部が注目されているのをご存知だろうか。それも昭和の野球部で繰り広げられた人間味溢れるエピソードの数々が一種の“爆笑動画”として人気を博しているのだ。

例えば球史に残る名捕手、古田敦也氏のYouTubeチャンネル「フルタの方程式」でも昭和の明大野球部を特集しており、再生数も多い。うち4本のタイトルをご紹介しよう。

◆

野球殿堂23人輩出 明治大学野球部OBが語る 六大学野球の神様・島岡吉郎伝説

◆

「1億円もらえても戻らない…」今や伝説 明治大学野球部 地獄の寮生活【ザ・伝説の野球人大全集】

◆

「野球殿堂23人輩出 明治大学野球部OBが語る 六大学野球の神様・島岡吉郎伝説【ザ・伝説の野球人大全集】」

◆

恐怖の号令「集合！」それでも「明治に入ってよかった」理由とは？【ザ・伝説の野球人大全集】

古田氏の動画で重要な役割を担っているのが、野球部OBの広澤克実氏だ。広澤氏は栃木県立小山高校を卒業すると、1981年に明大へ進学した。

陰惨なイジメとは無縁

東京六大学リーグでは2シーズン連続で首位打者のタイトルを獲得するなど、明治の主砲として活躍。84年のドラフトで日ハム、西武、ヤクルトが1位指名し、抽選で交渉権を獲得したヤクルトに入団した。ちなみに古田氏は1990年に入団している。

先に紹介した4本の動画は、いずれも同じ構成になっている。まず広澤氏が野球部員だった頃の抱腹絶倒のエピソードを披露。その後、広澤氏のインタビュー動画を3人のOBが視聴し、話の“真偽”を判定しながら、それぞれの思い出も語っていく。

OBは全員が投手。顔ぶれは鹿取義隆氏（巨人・西武）、武田一浩氏（日ハム・ダイエー・中日・巨人）、川上憲伸氏（中日・ブレーブス）、の3人だ。そして広澤氏のエピソードは「全くの事実であり、盛ったところはない」と太鼓判を押されている。

改めて広澤氏に取材を依頼すると、「良くも悪くも昭和の時代だからこそ許された強烈なエピソードばかりです。それを懐かしい、面白い、と受け止めてもらっているのかもしれません」と言う。

「大前提として、当時は小学校から高校まで、先生が生徒に体罰を振るうことは容認されていた時代でした。勉学の場でさえそうですから、部活動では現在よりもはるかに厳しい指導が当たり前だったのです。私が通った栃木県立小山高校は進学校の側面がありましたが、それでも野球部の指導は非常に厳しかったですね。もちろん当時の明大野球部の指導方針は、現在では受け入れられるものではありません。それでも明大野球部の思い出話に興味を持ってくれる人がいるというのは、陰惨なイジメや暴力といった深刻な問題とは無縁だからではないでしょうか」

口癖は「何とかせい！」

広澤氏はヤクルトで共にプレーした古田氏だけでなく、多くのプロ野球選手OBから出演を依頼され、それぞれのYouTubeチャンネルで明大野球部の様々な爆笑エピソードを語っている。

抱腹絶倒の思い出話は必ずと言っていいほど、明大野球部の名物監督として知られた故・島岡吉郎氏（1911〜1989）の強烈なキャラクターと結びつく。部員は誰もが「島岡監督」ではなく「御大」と呼んだ。

1987年、島岡氏の功績をたたえ、等身大のブロンズ胸像が建てられることになった。そのことを報じた読売新聞の記事が島岡氏の略歴や、教え子の一人である星野仙一氏の談話を掲載している（註）。該当部分をご紹介しよう。

《島岡さんは、もともと明大の応援団長で、野球は全くの素人だった。それが「教育力」を買われ、明治中（旧制）野球部を経て、昭和二十七年に明大監督に就任。以後、短期間の交代はあったものの、三十五年にわたって指揮をとり、昨秋も含め十四度のリーグ優勝に導いた。大学選手権も五度制覇。野球の技術より、ガッツを強調する精神野球で、ピンチにもチャンスにも「何とかせい！」。このユニークなセリフ、島岡さんの“代名詞”としてすっかり有名になっている》

実は気づかいの人

《御大のスパルタぶりは有名だ。教え子の一人、星野仙一・現中日監督は「負けるという言葉が大嫌いな、とにかくきびしいおやじだった」と振り返る。島岡門下の優等生といわれた星野さんでさえ、KOを食らったあと、雨のマウンドに正座させられた。それでも次々に選手が慕ってくるのは、「怒る時も、冷たさはなかった。あとで必ず気をつかってくれた」（星野さん）から。現マネジャーの久保芳久君も「例えば、寒い中で紅白戦なんかやると、スコア係や審判をやった補欠に、あとでうどんをおごってくれたりするんです」と、その温かい一面を証言する》

島岡氏のことは一日や二日では語り尽くせない広澤氏だが、最も強烈な記憶として残っているのは1年生の時に経験した、とある“事件”だったという。

「栃木の田舎から大都会の東京に出てきたばかりのことです。大学の新入生としても、野球部の新人部員としても右往左往していました。春のリーグ戦で法政戦があり、勝てば優勝が決まる一戦でした。ところが負けてしまったんです。もう1試合あったのですが、御大は激怒しました。野球部の寮に戻ると、大広間の畳で全部員が正座して御大を待ちます。2時間か、3時間か、とにかく長い時間正座で待たされ、遂に御大が現れました。全部員の前に立つと、手に白い袋のようなものを持っていたのです」

「えらいところに来てしまった」

白い袋から出てきたのは、小刀だった。

「当時の主将は明大から阪神に進み、今は阪神の2軍監督を担当している平田勝男さんでした。御大は小刀を畳の上に置きました。そして『平田以下、お前たち全員はこれで腹を切ろ！』と言うんです。すると最前列で正座していた平田さんが土下座しながら『御大、命だけはお助けを！』と必死に懇願するんです。つい数カ月前までは高校生でしたから、『えらいところに来てしまった』と呆然としたことを昨日のことのように覚えています」

実は広澤氏は今でも明大野球部で部員の指導を手伝っているという。第2回【下着姿で“グラウンドの神様”に土下座…「昭和の明大野球部」伝説をOBの「広澤克実氏」が明かす「島岡イズムは今も健在です」】では、昭和の時代と全く違う、現在の明大野球部の姿をお伝えする──。

註：［スポーツSPECIAL］銅像になる「御大」 明大野球部監督・島岡さん（読売新聞東京夕刊：1987年1月9日）

デイリー新潮編集部