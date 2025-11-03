『WIND BREAKER』11月3日はBE:FIRST 4周年＆杉下京太郎（JUNON）誕生日、Wアニバーサリー特別映像
実写映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）より、11月3日は主題歌を担当するBE:FIRSTの結成4周年と、劇中キャラクター“杉下京太郎”の誕生日に合わせ、桜遥（水上恒司）と杉下京太郎（JUNON／BE:FIRST）が激突するアクションを収めた“ダブルアニバーサリー特別映像”が解禁された。映像は本編からの抜粋に加え、白熱バトルのメイキング、＜防風鈴（ボウフウリン）＞1年生キャスト（水上恒司・木戸大聖・綱啓永・JUNON）によるクロストークを束ねた“三本立て”だ。
【動画】『WIND BREAKER』Wアニバーサリー特別映像
街を守る“不良軍団”＜防風鈴＞をめぐる青春群像を、アクションとドラマの両輪で描く本作。水上、木戸、綱、JUNONのほかにも、中沢元紀、上杉柊平、八木莉可子、山下幸輝、濱尾ノリタカら若手キャストが集結している。
解禁された映像では、のちに仲間として結ばれる＜防風鈴＞1年生たちのすべての始まりとなる出会いのシーンにして、衝撃のアクションを見ることができる。
ケンカの強さだけを信じて街の外からやってきた桜（水上）。不良の巣窟と恐れられる風鈴高校に入学早々、「てっぺんを取る」と宣言した彼の挑発に、教室の空気が一瞬で張りつめる。その言葉に最も反応したのは、長髪をなびかせる寡黙な男・杉下（JUNON）。怒りをあらわにし、机を持ち上げて桜に投げつける。軽やかにかわす桜だったが、次の瞬間、杉下の拳が机を貫く！すさまじい衝撃に教室中が息をのむ中、思わず腰を抜かす楡井秋彦（木戸）の姿も。
撮影の合間に行われたクロストークでは、本格演技に初挑戦したJUNONが「クランクイン前のほうが緊張していた」と素直な胸の内を明かす。水上、木戸、綱から「ライブでは何千、何万人もの人々を沸かせているのに」と突っ込まれると、JUNONは人見知りな性格ゆえの緊張だったと照れ笑い。
そして、この教室の場面こそ、JUNONと水上にとって本作初めてのアクションシーンだった。アクション初挑戦のJUNONによる迫力満点の格闘シーンはもちろん、水上が難易度の高い片手バク転に挑む場面など、二人の奮闘ぶりを見ることができるメイキング映像も収録。真剣な表情で全力を尽くす二人の姿は必見だ。
トークの途中、木戸が杉下の劇中衣装のままたくさん話すJUNONを珍しがる場面も。水上が「しゃべれるんですね、JUNONさん！」といじるなど、4人の仲睦まじい様子が伝わってくる。実は、JUNONが杉下として発する劇中での一番長いせりふは、原作でも杉下の名言として有名なせりふで、なんとわずか11文字。劇中ではほとんど口を利かない寡黙な杉下が、＜防風鈴キャスト＞の前ではJUNONとして饒舌にトークを繰り広げる──そのギャップに思わず笑ってしまうこと間違いなしだ。
