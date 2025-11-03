今回は、妻をバカにしきった夫への復讐についてのエピソードを紹介します。

社長だった父が亡くなった後、態度が急変した夫…

「私の父は社長で、私も父の会社で働いていましたが、父はこの前病気で亡くなりました。ちなみに私は、5年前に年下の社員と結婚。夫は仕事が忙しいという理由で全然帰宅しませんが、それは真っ赤な嘘であることが最近発覚。どうやら夫は秘書と不倫していて、秘書の家に半同棲してるようです。

で、この前珍しく夫が家に帰り、『さっさと俺を社長にしろよ！』と偉そうに言ってきました。さらに『俺が社長になったら、お前は仕事を辞めろよな？』『どうせパートみたいなもんだろ？（笑）』とバカにしてきました。

夫は父が亡くなってから急に命令口調になり、まるで人が変わったようです。私とは『次期社長になるためだけに結婚したんだ』とはっきり分かりましたし、不倫のこともあり夫を許せません。夫への復讐として、『夫を絶対に社長になんかさせない』と決意しました」（体験者：30代女性・会社役員／回答時期：2024年5月）

▽ こんな夫、社長になんか絶対させたくないですよね。夫は妻が復讐を企んでいることに、まったく気付いていなさそうですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。