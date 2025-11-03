この記事をまとめると ■日産はジャパンモビリティショー2025にブースを出展し多数の車両を展示した ■新型エルグランド以外にも日本未導入のパトロールやマイクラやN7なども展示 ■主催者企画展示には電動スライド式ソーラーシステム装備の軽EV「サクラ」を出展

欧州仕様マイクラや中国製N7など個性派がてんこ盛り

東京ビッグサイトで10月30日に開幕した「ジャパンモビリティショー2025」の日産ブースでは、やはり新型エルグランドが最大の注目を浴びる主役だった。

本サイトでも真っ先に取材してご報告したばかりだが、じつはほかにも興味深い出展モデルがいっぱい。まずはプレスカンファレンスでイヴァン・エスピノーサCEOが「日本市場においても類を見ない存在感を放つことでしょう」と、力強く国内導入を宣言した「パトロール」の存在感に注目したい。

日本国内ではサファリという名称で知られている日産のオフロードキングは2007年に生産を終了。ただし、パトロールは日産SUVラインアップの頂点として世界各国で支持されてきた。とくに現行モデルは大胆なデザインとパワフルなV6ツインターボエンジン、そして最新のインフォテインメントシステムとプレミアムなインテリアを兼ね備えたSUVとして、中東市場で高い評価を得ている。日本市場向けの詳細は今後発表されるとのことだが、2027年には導入されることが決定。大いに期待したい1台だ。

次に紹介したいのが、お洒落なブルーのボディカラーが目を惹く欧州仕様の「マイクラ」。今年5月に発表されたばかりのニューモデルだ。

このマイクラの日本名がマーチというのはご存じの方も多いだろうが、国内では2022年に生産を終了している。つまり、現在は海外専用モデルで、このマイクラはルノーの工場で生産され、ヨーロッパ各国で販売されているBEV。総電力量40kWhと52kWhという2種類のバッテリーを搭載し、一充電走行距離は308kmと408kmとなっている。今回は諸事情でプレスデーだけの展示となったのは残念だ。

数々の新型車・海外専用車を展示した日産

海外専用モデルということなら、中国における合弁会社の東風日産乗用車公司が手がけたニューモデルの「N7」にもぜひ注目してほしい。

ボディサイズは全長4930×全幅1895mmでホイールベースは2915mm。まさに堂々たる高級サルーンで、EVとプラグインハイブリッド車両用を揃えている。すでに中国では今年4月から発売されていて、日本円で250万円から300万円あたりという戦略的な価格設定も話題に。その結果、発表当日に1万台以上を受注したというニュースも伝わっている。ちなみに前輪駆動とのことだ。

国内の市販車という面では今年6月、次世代クロスオーバーEVを標榜して3代目にフルモデルチェンジされた新型リーフも出展。つい先日、追加でリリースされたばかりのB7グレードが展示されている。このモデル、78kWhのバッテリー容量をもち、一充電走行距離は最大702km（WLTC）を実現している。

また、プレスデーには姿を見せなかった「スカイライン400R Limited」は10月27日に発表されたばかりで、「400R」をベースにした400台限定販売の特別仕様車。一般公開日からは展示される予定とのことだ。

最後に紹介する「AO SOLAR（あおぞらソーラー）」は、日産ブースではなく西2ホールに設けられた「Tokyo Future Tour 2035」の一角に展示されている。

このクルマには軽自動車EV「サクラ」向けの車載用電動スライド式ソーラーシステムのAo-Solar Extender（あおぞらエクステンダー）を搭載。停車時にパネルがスライドして展開し、年間最大約3000km相当の走行に必要な電力を太陽光で発電することを目指したシステムだ。