倉木麻衣が11月2日、名古屋・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールを皮切りに全国ツアー＜Mai Kuraki Live Project 2025 リラック素〜What a wonderful world〜＞をスタートさせた。

同ツアーは、“いろいろなしがらみによるストレスを感じた時にも、自然の中にいるように、もっとリラックスして深呼吸すれば、どんな場所にいても自分の内側に戻れる”というメッセージが込められたもの。“リラック素”をテーマに、細部にわたり倉木麻衣自身がこだわって仕上げた。

物語の始まりを告げるオープニングムービーがいざなうのは、大自然の中にいるような世界観。そして、倉木麻衣の歌声とバンドサウンド、ダンス、ステージセット、映像、照明など全てが観客をヒーリングしていく、これまでにない演出だ。

“癒し”をもとに練りに練られたというセットリストは、このツアーに向けて書き下ろされた10月リリースの新曲「リラック素〜What a wonderful world〜」をはじめ、久々にライブ披露される楽曲ほか、「Secret of my heart」「渡月橋 〜君 想ふ〜」などヒット曲を織り交ぜながら、静と動の緩急によって観客を魅了。

また、2024年の25周年記念ライブでは、いろとりどりの楽曲が衣装9変化と共に届けられたが、今回はナチュラルな印象をもつオフホワイトの衣装から始まり、ブロックごとにメッセージに合わせた清らかなスタイリングが彼女がもつ透明感と相まって美しい。

「今日はみんなと一緒にリラックスできて幸せでした。これからもリラック素〜What a wonderful world〜していきましょう！ この雰囲気を次のライブ公演に繋いでいきます！」──倉木麻衣

アンコールで想いをファンに伝えた倉木麻衣は、熱さと安らぎを連れ立って初日公演を成功させた。

全国ツアー＜Mai Kuraki Live Project 2025 リラック素〜What a wonderful world〜＞は10月17日、静岡・三島市民文化会館 ゆうゆうホールで開催されたオフィシャルファンクラブ“Mai-K.net”会員限定公演“Pre-Live for Mai-K.net”を皮切りに、名古屋から本ツアーをキックオフ。以降、福岡、仙台、大阪、そしてツアーファイナルとなる12月13日の東京国際フォーラム ホールA公演まで、プレライブを含む全6公演の規模で行われる。ギター、ベース、ドラム、パーカッション、サックス、キーボード、コーラス、そしてダンサー6名のスペシャルチームで、新たな世界を届けるツアーは倉木麻衣の大きなポイントになるとのことだ。

なお、倉木麻衣は12月10日、自身初のB面リクエストベストアルバム『Mai Kuraki B-Side BEST 〜This is Our life〜』をリリースすることも決定している。

■＜Mai Kuraki Live Project 2025 リラック素〜What a wonderful world〜＞

10月17日(金) 三島市民文化会館 ゆうゆうホール ※Pre-Live for Mai-K.net

11月02日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

11月08日(土) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

11月23日(日) 宮城・東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)

12月06日(土) 大阪・大阪国際会議場グランキューブ大阪メインホール

12月13日(土) 東京・東京国際フォーラム ホールA

▼チケット

指定席9,800円(税込)

https://www.mai-kuraki.com/live/tour25/

■B面ベストアルバム『Mai Kuraki B-Side BEST 〜This is Our life〜』

2025年12月10日(水)リリース

【初回限定盤 ※数量限定生産(CD3枚組＋一輪挿しアートパネル)】

VNCM-9071 9,570円(税込)

【通常盤(CD3枚組)】

VNCM-9074 3,850円(税込)

●Disc1：Fan’s Request Top10

●Disc2：Mai-K’s Selection

●Disc3：B-Side Special Studio Live ▼Disc1 “Fan’s Request Top10”

01 This is your life

※3rd Single「Secret of my heart」

02 Everything’s All Right

※1st Single「Love, Day After Tomorrow」

03 Just Like You Smile Baby

※2nd Single「Stay by my side」

04 thankful

※11th Single「Winter Bells」

05 さくら さくら…

※39th Single「TRY AGAIN」

06 Natural

※15th Single「Time after time 〜花舞う街で〜」

07 Give me one more chance

※13th Single「Like a star in the night」

08 想いの先に…

※25th Single「白い雪」

09 Trying To Find My Way

※4th Single「NEVER GONNA GIVE YOU UP」

10 さよならは まだ言わないで

※35th Single「1000万回のキス」

▼Disc2 “Mai-K’s Selection”

01 Moon serenade,Moonlight

※19th Single「Love,needing」

02 SAFEST PLACE

※24th Single「Diamond Wave」

03 You look at me〜one

※20th Single「ダンシング」

04 anywhere

※34th Single「SUMMER TIME GONE」

05 Winter＊Swear

※22nd Single「Growing of my heart」

06 All I want

※30th Single「24 Xmas time 」

07 always giving my heart

※DVD Single「Wake me up 」

08 キミノコエ

※DVD Single「Strong Heart 〜from Mai Kuraki Premium Live One for all, All for one〜」

09 What I feel

※6th Single「Reach for the sky」

10 tell me your way

※21st Single「P.S♡MY SUNSHINE」

▼Disc3 “B-Side Special Studio Live”

・This is your life

※3rd Single「Secret of my heart」

・You look at me〜one

※20th Single「ダンシング」

・Moon serenade, Moonlight

※19th Single「Love, needing」

・SAFEST PLACE

※24th Single「Diamond Wave」

・リラック素〜What a wonderful world〜

※2025年10月15日配信最新曲

