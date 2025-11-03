¡ÖÂæÏÑ¿¯¹¶¤Î·ë²Ì¤ò½¬»á¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÌÀ¸À¤òÈò¤±¤ë¡¡½¬»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤¬ÏÃÂê¤Ë½Ð¤º
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï2Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤«¤òÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï10·îËö¤Î½¬¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î²ñÃÌ¸å¤ËCBS¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¿¯¹¶¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ËÂæÏÑ¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ê¤ë¤«½¬»á¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¡¢ÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½¬»á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÂçÅýÎÎ¤Î¤¦¤Á¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î²ñÃÌ¤ÇÂæÏÑ¤ò½ä¤ëÏÃÂê¤¬¡ÖÁ´¤¯½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£