ワールドシリーズ第7戦、ドジャース逆転で世界一

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えた山本由伸投手がMVP。大谷翔平投手がSNSでも称賛したが、これまでとの“変化”にファンは感激している。

2連覇を達成した試合後、大谷はインスタグラムのストーリー機能を使って山本の写真を投稿。体を大きくそらし、天に向かって雄叫びを上げる姿を捉えた1枚だ。続いて公開されたのは、立派なたてがみを蓄えたライオンの写真。こちらも山本のように上を向き、大きく口を開けて牙をむき出しにしている。

昨年のワールドシリーズや今年の5月に山本が好投した際にも、雄叫びを上げる写真とライオンが大きく口を開けた写真を比較していた大谷。もはや恒例となりつつあるイジりだが、今回は“変化”があった。これまでは子どものライオンだったが、今回は大人のライオンになっていたのだ。

まさかの“成長”に気づいたファンは笑いを誘われ、X上で続々と反応した。

「大谷さんのインストわろた ついに大人のライオンになった由伸」

「大谷翔平さんがイジった山本由伸が、以前の子ライオンから成長してる…」

「大谷選手が山本選手をライオンいじりしててツボすぎる」

「山本君さんが仔ライオンじゃなく雄ライオンに昇格になってるねwww」

「由伸子ライオンから百獣の王になってる」

「とうとう大人のライオンになりました」

「大谷さんの山本投手の吠え顔いじりのライオンがオスの成獣になってるとこに愛を感じる」

「大谷翔平によると、山本由伸は子ライオンから立派な百獣の王へと成長したようです」

山本はこの日、4-4と同点の9回1死一、二塁から救援のマウンドへ。延長11回まで2回2/3を投げ、1安打1四球1奪三振で得点を許さず、チームを勝利に導いた。前日の第6戦では6回96球を投げ、5安打1失点で勝ち投手になっており、中0日での異例の登板だった。10月25日（同26日）の第2戦でも9回4安打1失点で完投勝利。WS3登板で3勝負けなしと、文句なしのMVP受賞となった。



（THE ANSWER編集部）