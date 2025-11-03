関東など都市圏では2016年ごろから、締めパフェや夜パフェを食べられる店が増えていったようだが、定着したのは、じつはコロナ禍の影響があると、パフェ評論家の斧屋さんは説明する。

【写真】白ワインとのマリアージュが堪能できるパフェ

お酒が飲めなくても夜の時間が楽しめる

「コロナ禍で、さまざまな営業制限がかかるなか、パフェに活路を見いだしていったバーや飲食店があるのです。もともとお酒のグラスはパフェグラスとしても使えるものが多く、カクテルから着想したパフェもあります。

野菜やスパイスを使ったレシピは、さすが料理人のアイデアです。パフェの中身がかなり多様化してきました」（斧屋さん、以下同）

現在は、季節の果物や野菜を使い、数週間や月替わりでメニューをかえる店がほとんどだという。

夜パフェが支持される理由について斧屋さんは、次のように分析する。

「夜パフェの登場で、お酒が飲めない人も、お酒を飲める人と同じ時間を楽しめるようになりました。夜の時間を贅沢に過ごせるようになったわけです」

しかし、ラーメンほどではないにしても、夜（締め）にパフェを食べることに罪悪感が残るかも。

「昨今のパフェは、かつてのようなクリームたっぷりの甘さ主体のものではなく、ワインのジュレなどお酒の苦みだったり、スパイスやハーブのふくよかな香りだったりと、甘みだけが際立っているものではありません。

もちろんカロリーはそれなりにありますが、一日の自分へのご褒美として認められているようです」

何も気にせず、「ご褒美」を楽しむ

一日に何軒も食べ歩くことがあるという斧屋さん。せっかく、パフェを食べるなら、カロリーなど何も気にせず楽しんだほうがよさそうだ。

「やっぱりパフェはテンションの上がるデザートです。自分をねぎらうご褒美にしようと決めたら、店を予約しておくと安心して食べられます」

夜パフェブーム、首都圏を中心に、まだ続きそうという。

「パフェの店が増える、あるいはレストランがパフェを出すという流れは、今後も続きそうです。またパフェとお酒、パフェとお茶というペアリングを提案する店も、まだまだ増えるでしょうね」

今夜は、いつも頑張っている自分のためにパフェを食べて帰りたい！

beyond the box -Tower side cafe-【東京・浜松町】

2種のブドウのハーモニー

オリジナル料理やスイーツを楽しめるカフェ。大きなバスケットに見立てた「シャインマスカットと巨峰のパルフェ」（3100円）は11月上旬まで。次回はリンゴのパルフェを予定している。パルフェの提供時間は平日15時〜、土日祝日は11時〜。

Instagram：https://www.instagram.com/beyond_the_box.tokyo/

［パフェの値段の目安：3000〜4000円］

AZOTO DAIKANYAMA（アゾート 代官山）【東京・代官山】

白ワインと合わせて

愛知県産食材を使ったイタリアンバルのパフェは「ペアリングワインに合う」「フルーツや野菜を生かした」もの。「フィエルテ・アメール」（2850円）は、愛知県西尾産抹茶の苦みとうまみを楽しめる。酸味を補うソムリエ厳選ドイツの白ワイン・リースリングと合わせて。

Instagram：https://www.instagram.com/azoto_italian_restaurant/

［パフェの値段の目安：3000円前後］

column1：北海道・札幌が「夜パフェ」発祥の地

北海道・札幌で食事の締めにパフェを食べる文化に「シメパフェ」という名がつき、注目が集まるようになったのは約10年前。

札幌には以前から「ミルク村」「バーラーペンギン堂」「ぴーぷる・ぴーぷ」など、アイスにお酒をかけたり、夜にパフェを提供したりする店があり、そうした文化を観光資源として売り出すことに成功。

夜に食べるパフェが定着し、他の地域にも波及していった。いまや全国で「夜パフェ」を提供する店舗が見られる。

パティスリー＆カフェデリーモ 東京ミッドタウン日比谷店【東京・日比谷】

ゆずキャラメルが味わい深く

「ショコラティエが作るパティスリー」がコンセプト。今秋は、なめらかなマロンクリームとキャラメル風味のブロンドチョコレートを重ねた「和栗」（3168円）がお目見え。ゆずキャラメルの爽やかな香りと甘酸っぱさが、栗の味わいを存分に引き立てる。

URL：https://de-limmo.jp/pages/hibiya

Instagram：https://www.instagram.com/de_limmo/

［パフェの値段の目安：1800〜3500円程度］

CAFE FLIGHT LOUNGE（カフェ フライトラウンジ）【東京・下北沢】

15種類の食材と5つ以上の食感

日本の食文化をパフェとして発信するカフェ＆バー。陰陽五行思想をもとに、味の正五角形を表現したパフェは、15種類の食材、5つ以上の異なる食感など、論理的かつ感覚的。今秋は黒葡萄、黒茄子、黒茶、と黒で統一した「紫黒葡萄パフェ」（3780円）が登場。

Instagram：https://www.instagram.com/cafe_flightlounge/

［パフェの値段の目安：3500円前後］

EMME【東京・渋谷】

食後にぴったりのサイズ感

パティシエの作るデザートとソムリエの選ぶワインを楽しめる店。「和栗と洋梨の金木犀なパフェ」（1980円）は、旬の手摘みの金木犀に、ジューシーな洋梨とホクホクした和栗を組み合わせた夜パフェ。食後に楽しめるサイズ感を手頃な値段で提供している。

URL：https://emme-wine.com/

Instagram：https://www.instagram.com/emme.wine.bar/

［パフェの値段の目安：2000〜3000円］

column2：純喫茶の甘いデザートから、様々な味を楽しめるパフェへ

昭和40年代以降、純喫茶などで提供されてきたパフェは、ある程度共通した素材で構成されるものが多かった。生クリームが盛られ、バニラアイスが入り、缶詰の果物が飾られ、チョコレートソースがかかるというような甘いデザート。

それに対して現代的なパフェは、アイスの種類も様々で、ハーブやスパイス、お酒も入るようになり、甘さも控えめ。味も見た目も多種多様になっている。

TRUM【東京・浅草橋】

甘味＋酸味や風味を楽しんで

一人でも気軽に立ち寄れる隠れ家的な店。旬のフルーツや季節のイベントをテーマに、月替わりでパフェを提供。写真は「和栗と洋梨のパフェ」（1800円）。フルーツやお酒で仕上げているので、甘みだけでなく酸味や風味も楽しめる。食事後にもするりと食べられる。

URL：https://trum.shopinfo.jp

Instagram：https://www.instagram.com/trum_swd

［パフェの値段の目安：1800円〜］

RoytoSilo【東京・歌舞伎町】

サバランにはきのこだしが！

繁華街・歌舞伎町で、本格パフェが味わえる店。2週間ごとに変わる限定パフェは、旬の果物と野菜を掛け合わせたユニークなもの。秋のパフェ「A bientot（アビアント）」（2200円）は、柿のとろける甘さに、きのこだしがしみ込んだサバランを組み合わせている。

Instagram：https://www.instagram.com/roytosilo/

［1パフェ+1ドリンク制、パフェの値段の目安：3000〜3500円］

parfait&bar PETTEGOLA【名古屋・中区】

一期一会の出会い

「一度作ったパフェは二度と作らない」というオーナーのこだわりは、季節の果物をメインに、ハーブやスパイスで香りの層を作ること。写真は、ベリーをふんだんに使用した「Apollo」（2420円）とマンゴーに山椒が香る「甘いささやき」（2420円）。

Instagram：https://www.instagram.com/parfaitbar_pettegola/

［パフェの値段の目安：2300〜2500円］

column3：ファミレスなら季節のパフェを気楽に楽しめる

ファミレスの多くはパフェを提供していて、サイズの違うパフェをいくつか用意していることが多い。シチュエーションに応じたサイズを、手頃な値段で食べられるのがファミレス・パフェのいいところ。

友達とおしゃべりしながら、子どもの世話をしながら、気楽に食べられるのもいい。イチゴに始まり、桃、マンゴー、ぶどう、栗など、一年を通じて季節の果物のパフェと出会える場だ。

SWEETSBAR KEY【大阪・中央区】

複雑な味の演出を楽しむ

パティシエールが作るパフェとドリンクのマリアージュを楽しめる店。2か月ごとにかわるパフェは全5種類。「トナカイパフェ」（2400円）は、イチゴにコーヒーやマスカルポーネ、赤ワイン漬けグリオットチェリーを組み合わせて、多層的な味を演出している。

Instagram：https://www.instagram.com/sweetsbar.key/

［パフェの値段の目安：2200〜2600円］

ラルシュ/パフェと焼き菓子の店【福岡・博多区】

リンゴのムースがポイント

季節ごとに3、4種類のパフェを楽しめる、本格スイーツカフェ。スペシャリテ「パフェポム」（2300円）は、上にのったリンゴそっくりのムースがポイント。リンゴにライム、フランボワーズ、シードルで後味さっぱり。週末3日間限定営業。

Instagram：https://www.instagram.com/parfait_larche/

［パフェの値段の目安：2400円前後］

column4：コンビニで買ったり、自分で作ったり「おうちパフェ」を楽しむ

コンビニでは、冷凍パフェとチルドデザートのパフェの2種が販売されており、いつでもどこでもパフェを楽しめるのがうれしい。チルドデザートのパフェとは、ムースやクリーム、ゼリーなどが縦構造で層になっている、パフェと名づけられたデザート。

また、「アイスの実」やチョコスナック、ゼリーやプリンなどをいろいろ積み上げれば、手作りパフェのできあがり。家族で一緒に作れば、盛り上がること間違いなし！

※金額は税込みです。

※掲載情報は9月30日時点のものです。現在は変更の可能性があります。特に、パフェの内容、価格は季節や仕入れ状況によって変わります。

教えてくれた人……斧屋さん●年間400以上のパフェを食すパフェ評論家、ライター。東京大学文学部卒業。パフェの魅力を多くの人に伝えるために、SNS、雑誌、ラジオ、トークイベント、テレビなどで活動中。パフェの魅力を探求するコミュニティー「パフェ大学」主宰。パフェに関する著書も多数。

取材・文／池田純子