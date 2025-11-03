±Ñ¤Ê¤Ç¤·¤³Àï»Î¤¬³ÆÃÏ¤Ç¥´¡¼¥ë¡ª¡¡¸Å²ìÅã»Ò¡õËÌÀî¤Ò¤«¤ë¤¬¥ê¡¼¥°½éÃÆ¡¢À¶²Èµ®»Ò¤Ï¸ø¼°Àï4ÅÀÌÜ
¡¡¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò1Éô¡Ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢WSLÂè7Àá¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡DF¸Å²ìÅã»Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ê¥¹¥Ñ¡¼¥º¡Ë¤Ï¡¢MFÄ¹ÌîÉ÷²Ö¤ÈDFÀ¶¿åÍü¼Ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£3Áª¼ê¤È¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ï11Ê¬¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢19Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¸Å²ì¤¬°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ï52Ê¬¤ËµÕÅ¾¤·¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç4°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï6Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸Å²ì¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥º»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢WSL¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿10Âå¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤ÏMFÀ¶²Èµ®»Ò¤ÈDFÆîË¨²Ú¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤ÏMFµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢MF³ÑÅÄÉö²Â¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î½ÐÈÖ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï68Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤¬¡¢89Ê¬¤ËºÆ¤ÓÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¡¢Å¨¿Ø¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ÇÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÃ¥¤Ã¤¿À¶²È¤¬¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏºÆ¤Ó1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£À¶²È¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï³«ËëÀá°ÊÍè¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤Î2ÆÀÅÀ¤ò´Þ¤á¤Æº£µ¨¸ø¼°Àï4¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÈ¿·â¤ÏµÚ¤Ð¤º¤Ë2¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£µÜß·¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢Ï¢¾¡¤Ç³«Ëë¤«¤é¤ÎÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î4¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ÈÂÐÀï¡£MFÎÓÊæÇ·¹á¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢DFÀÐÀîÍþ²»¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤«¤é¡¢DFËÌÀî¤Ò¤«¤ë¤ÈMFÌâÌÚ·ë²Ö¤Ï66Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ÏÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢59Ê¬¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È70Ê¬¤ËËÌÀî¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÌ£Êý¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿ËÌÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°Àï2¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï74Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢»î¹ç¤Ï3¡Ý3¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎFWÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤â2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
Quick reactions from Tōko Koga ⚡️— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) November 2, 2025
A first @SpursWomen goal for the defender!#BarclaysWSL ¸Å²ì Åã»Ò pic.twitter.com/DjrK2YPo2o
À¶²Èµ®»Ò¡¢¥»¥ó¥¹¤â¥Á¥Ã¥×¤âßÚÎö¡ª🍟— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) November 2, 2025
Kiko Seike bringing the sauce AND the chip 🍟@BHAFCWomen #BarclaysWSL pic.twitter.com/zsWfoHvisv
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î4¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ÈÂÐÀï¡£MFÎÓÊæÇ·¹á¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢DFÀÐÀîÍþ²»¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤«¤é¡¢DFËÌÀî¤Ò¤«¤ë¤ÈMFÌâÌÚ·ë²Ö¤Ï66Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ÏÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢59Ê¬¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È70Ê¬¤ËËÌÀî¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÌ£Êý¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿ËÌÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°Àï2¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï74Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢»î¹ç¤Ï3¡Ý3¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Curled home by Kitagawa 💫#BarclaysWSL @EvertonWomen pic.twitter.com/uQine08Bgo— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) November 2, 2025
¡¡¤Ê¤ª¡¢2Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎFWÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤â2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£