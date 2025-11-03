「歌がうまいと思う」女性アーティストランキング！ 2位は「宇多田ヒカル」、1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部では、2025年10月20日、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「アーティスト」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、「歌がうまいと思う」女性アーティストランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
1998年に15歳でリリースしたファーストシングル『Automatic／time will tell』で、これまでの日本の音楽界になかったR&B要素を取り入れた斬新なサウンドを披露し、衝撃的なデビューを飾りました。
その後は、圧倒的な歌唱力とリズム感で音楽界を圧巻し、ファーストアルバム『First Love』はいまだ破られていないCDセールス日本記録を樹立。ゲーム『キングダム ハーツ』シリーズのテーマソングを担当するなど国内外で活躍しています。
回答者からは、「昔の曲よりも年々上手くなっており、力強いが透き通っている声がとても素敵」（20代女性／東京都）、「圧倒的な言語感覚と、完璧なピッチ（音程）、そして日本語と英語の境界を感じさせない独特なリズム感が特徴。聴く人の心に深く響く、唯一無二の表現力を持っています」（60代男性／香川県）、「表現力がすごく同じ人が歌っているのにそう聞こえないから」（20代女性／福岡県）、「卓越した『息』のコントロールと声の質感」（40代女性／福井県）などの声がありました。
5オクターブという広い音域を持つと言われる歌唱力と伸びやかな歌声で圧巻のパフォーマンスを繰り広げ、アジア進出も果たしているMISIAさん。1998年のデビュー曲『つつみ込むように…』が大ヒットを記録し、2000年発売の『Everything』は、200万枚を超える大ヒットを記録。女性ソロ・アーティストとして初の5大ドームツアー完全制覇も達成しています。
大みそか恒例の歌番組『NHK紅白歌合戦』では2019年から6回連続でトリを務め、国民的アーティストとして幅広い世代に支持されています。
回答者からは、「歌唱力があり、独自の世界観に引き込まれるから」（40代男性／愛知県）、「オクターブで彼女以上出る人はいないと思うから」（30代女性／神奈川県）、「感情がこもった歌声。情景が浮かぶ」（50代女性／神奈川県）、「歌唱力があり、独自の世界観に引き込まれるから」（40代男性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：宇多田ヒカル／41票
1998年に15歳でリリースしたファーストシングル『Automatic／time will tell』で、これまでの日本の音楽界になかったR&B要素を取り入れた斬新なサウンドを披露し、衝撃的なデビューを飾りました。
回答者からは、「昔の曲よりも年々上手くなっており、力強いが透き通っている声がとても素敵」（20代女性／東京都）、「圧倒的な言語感覚と、完璧なピッチ（音程）、そして日本語と英語の境界を感じさせない独特なリズム感が特徴。聴く人の心に深く響く、唯一無二の表現力を持っています」（60代男性／香川県）、「表現力がすごく同じ人が歌っているのにそう聞こえないから」（20代女性／福岡県）、「卓越した『息』のコントロールと声の質感」（40代女性／福井県）などの声がありました。
1位：MISIA／128票
5オクターブという広い音域を持つと言われる歌唱力と伸びやかな歌声で圧巻のパフォーマンスを繰り広げ、アジア進出も果たしているMISIAさん。1998年のデビュー曲『つつみ込むように…』が大ヒットを記録し、2000年発売の『Everything』は、200万枚を超える大ヒットを記録。女性ソロ・アーティストとして初の5大ドームツアー完全制覇も達成しています。
大みそか恒例の歌番組『NHK紅白歌合戦』では2019年から6回連続でトリを務め、国民的アーティストとして幅広い世代に支持されています。
回答者からは、「歌唱力があり、独自の世界観に引き込まれるから」（40代男性／愛知県）、「オクターブで彼女以上出る人はいないと思うから」（30代女性／神奈川県）、「感情がこもった歌声。情景が浮かぶ」（50代女性／神奈川県）、「歌唱力があり、独自の世界観に引き込まれるから」（40代男性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)