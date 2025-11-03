「to be on a roll」の意味は？ 「roll」＝「連勝」という意味！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to be on a roll」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「絶好調、うまくいってる」でした！
この場合だと、「roll」＝「連勝」という意味として使われています。
なので、このフレーズは、なにかに成功し続けていることを表しますよ。
諸説ありますが、フレーズ自体はギャンブルが日常的に行われていた時代に由来しているんだとか。
誰かがサイコロを振り続けていたら、それは勝っていることを意味していたそうですよ。
「I got straight A’s all semester so far. I’m on a roll.」
（いまのところ、今学期の成績はすべてAを取ってるの。絶好調だよ〜）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
